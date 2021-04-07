DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın temasları (2) - Son Dakika

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'da partisinin Kozluk İlçe Kongresine katıldı.

Temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Babacan, bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilere, DEVA Partisi'nin seçimlere girmeye hak kazanmış siyasi partilerden biri olduğunu hatırlattı.

Teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini belirten Babacan şöyle dedi:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bizim 81 ilimizin 81'inde de il başkanlarımız görevinin başında. Bu 81 ilin 47'sinde kongremizi tamamladık. Bugün itibarıyla yine 973 ilçemizden 600'ünde ilçe başkanlarımızı görevlendirilmiş durumdayız. İlçe kongrelerimiz de hızlı bir şekilde devam ediyor."

Daha sonra Kozluk ilçesine geçen Babacan esnaf ziyaretinde bulundu.

Partisinin Kozluk 1. Olağan Kongresi'ne katılan Babacan, genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler il il, ilçe ilçe gezeceğiz. Hakikatin sesi olacağız. DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle, emeklilerle, öğretmenlerle işçilerle, esnafla eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız."