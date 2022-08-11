BABACAN DEVA'NIN LOGOSUNUN ALTINA 'EVET'İ BASIN, GERİSİ BİZDE - Son Dakika
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BABACAN DEVA'NIN LOGOSUNUN ALTINA 'EVET'İ BASIN, GERİSİ BİZDE

11.08.2022 11:59

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi program için geldiği Denizli'de, partisinin kısa bir süre önce kurulmasına rağmen, Türkiye'nin dört bir yanında büyüdüğünü belirterek, Seçim günü geldiğinde, oy pusulasını önünüze aldığınızda, kabinin perdesini kapatıp, vicdanınızla baş...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi program için geldiği Denizli'de, partisinin kısa bir süre önce kurulmasına rağmen, Türkiye'nin dört bir yanında büyüdüğünü belirterek, Seçim günü geldiğinde, oy pusulasını önünüze aldığınızda, kabinin perdesini kapatıp, vicdanınızla baş başa kaldığınızda siz DEVA'nın logosunun altına 'Evet'i basın, gerisi bizde dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli programı kapsamında ilk olarak Kuşpınar Pazaryeri'ni gezerek vatandaşlarla bir araya geldi, esnafla sohbet etti. Babacan daha sonra kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarına geçti. Burada partisinin yaptığı aşure hayrına katılan Babacan vatandaşlara da seslendi. Konuşmasında Türkiye'yi adım adım dolaştıklarını belirten Babacan, Tüm illerde teşkilatlarımız var. 720 ilçede ilçe başkanlarımız görevinin başında çok şükür. Her alanda çözümler üretiyoruz, eylem planlarımızla çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Siyaseti laf üretme yeri olarak görmüyoruz, iş üretme yeri görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz bunun için hazırlanıyoruz. Her zaman alınlarımız açık şekilde vatandaşlarımızın arasında yürüyoruz. Her alanda başarılı bir ekip kurduk. Ekibimizle ülkemizi herkesin yaşamak istediği bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu iş sabır meselesidir. Bu ülkenin çalışanları bu ülkeyi çok seviyor. Bu ülkenin emeklisi, bu ülkenin genci bu ülkeyi çok seviyor ama bu büyük ülkeyi, bu güzel ülkeyi daha güzel yarınlara taşımak için çok, aynı zamanda doğru çalışmamız lazım. Gençlerin tercih ettiği, yaşamak istediği bir ülke haline tekrar getireceğiz burayı inşallah ve çok daha güzel günlere doğru hep beraber omuz omuza yürüyeceğiz. Seçim günü geldiğinde, oy pusulasını önünüze aldığınızda, kabinin perdesini kapatıp, vicdanınızla baş başa kaldığınızda siz DEVA'nın logosunun altına 'Evet'i basın, gerisi bizde dedi. (DHA)

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İzinsiz konuşma yapmak isteyen Ali Babacan'ı engelleyen polisler, amirleriyle görüştükten sonra gerginlik sona erdi İzinsiz konuşma yapmak isteyen Ali Babacan'ı engelleyen polisler, amirleriyle görüştükten sonra gerginlik sona erdi Babacan: 'Hiçbir Güç Halktan Daha Güçlü Değildir. Halkımızın da Artık Arkamızda Olduğunu Görüyoruz' Babacan: 'Hiçbir Güç Halktan Daha Güçlü Değildir. Halkımızın da Artık Arkamızda Olduğunu Görüyoruz'
Kaynak: DHA

Deva Partisi, Ali Babacan, Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABACAN DEVA'NIN LOGOSUNUN ALTINA 'EVET'İ BASIN, GERİSİ BİZDE - Son Dakika

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