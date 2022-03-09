DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan "ittifak" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan "ittifak" açıklaması

09.03.2022 16:44

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda 6 siyasi partinin uzlaşmış olduğu konu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili oluşturulmuş olan bir metin.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda 6 siyasi partinin uzlaşmış olduğu konu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili oluşturulmuş olan bir metin. Türkiye için bir hedef oluşturduk ve hedef üzerinde mutabık kaldık." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasına, partisinin kuruluşunun 2. yıl dönümü kutlayarak başlayan Babacan, partinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Babacan, insanların her gün yeni bir "zam haberi" ile uyandığını ileri sürdü. Babacan, "Gıdaya zam, akaryakıta zam. Artık zam haberinin bir anlamı kalmadı. Avrupa'nın en büyük tarım alanlarına sahip olan ülkemizde, insanlar kıtlık korkusu yaşar oldu. Çiftçimiz perişan, üretemiyor. Ürettiği ziyan oluyor." dedi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına da değinen Babacan, sağlık sisteminin artık adil ve sürdürülebilir olmadığını iddia etti. Babacan, "Hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı, onurlu bir hayat için verdikleri bu mücadelede, sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem zemininde yükselteceğiz"

Babacan, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin ise "Bu işgal, dünyadaki otoriter liderlerin maskelerini düşüren bir sonuca kapı aralamış durumda. Geçtiğimiz 10 yılda dünyada tek adam rejimlerine özenen ülkeler oldu. Bu heveslere kapılanların rol modellerinden birisi de Putin'di. Bugün geldiğimiz noktada ise Putin, iktidarın bir kişinin elinde toplanmasının ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığının bir örneği oldu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Babacan, şunları söyledi:

"Biz, bu sisteme format atacağız. Bu sistemi silip, özgür ve demokratik bir hukuk devleti kuracağız. Tam demokratik Türkiye'ye kavuşacağız. Yarınların Türkiye'sini, güçlendirilmiş parlamenter sistem zemininde yükselteceğiz. Şu anda adına 'sistem' denilen ama tam bir ucube sistemsizlik olan tüm enkazı kısa sürede temizleyip, yarınların Türkiye'sini güçlendirilmiş parlamenter sistem zemininde inşa edeceğiz. Temel hak ve özgürlükleri, herkes için güvenceye kavuşturacağız. Gasbedilmiş tüm hakları iade edeceğiz. En kısa sürede, ayağı yere sağlam basan kadrolarımızla kamu yönetimine çekidüzen vereceğiz."

"Geçiş sürecinin yol haritası"

Babacan, bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu ve Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nin geri geleceği yönünde altılı masada bir fikir birliği olduğu mesajını veriyor. Geri getirecek misiniz?" sorusu üzerine, "Altı partinin mutabık olduğu metinde, 'Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uyulacağı, sözleşmelerin gereğinin yerine getirileceği' ile ilgili son derece güçlü ifadeler var. Mutabakat metninin bu konuda oldukça net olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Bu pazar seçim olsa DEVA Partisi'nin ittifaktaki yeri belli mi? Bir görev dağılımı oldu mu?" sorusuna Babacan, şu yanıtı verdi:

"Şu anda 6 siyasi partinin uzlaşmış olduğu konu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili oluşturulmuş olan bir metin. Türkiye için bir hedef oluşturduk ve hedef üzerinde mutabık kaldık. Ama bu ilk seçimlerden sonra kurulacak hükümetin, seçilecek cumhurbaşkanı ve parlamentonun kuvvetli bir irade ortaya koymasıyla ulaşılacak bir hedef. Bizim seçimlerle güçlendirilmiş parlamenter sistemin oylanıp, yürürlüğe gireceği tarih arasındaki süreçte ülkenin nasıl yönetileceğiyle alakalı yine 6 parti olarak çalışmamız gerekiyor. 'Geçiş sürecinin yol haritası' dediğimiz bu çalışmanın yine mümkün olursa eğer mutabakatla sonuçlanması gerekiyor. Doğal olarak, ittifaka doğru aktığını düşündüğümüz bu beraber çalışma sürecinin eğer nihayetinde bir ittifak olarak adı konulacaksa o zaman bu olası ittifakın da ilkelerinin ve değerlerinin yine çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da önümüzdeki hafta ve aylarda hem bizim hem de bu güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına emek veren diğer partilerin gündeminde olacak hususlar. Çalışılması gereken çok konu var önümüzde."

İttifakla ilgili başka bir soru üzerine Babacan, 27 Mart'ta 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geleceğini belirterek, "Toplantının hem gündemi hem de o her bir gündem maddesiyle ilgili atılabilecek adımlar konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmamızı bir noktaya getirdikten sonra diğer partilerle istişaresine başlayacağız. 27 Mart'tan önce iyi bir hazırlık yapıp, toplantıda bu çalışmalarımızı bir etap daha ileriye götürmenin gayreti içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ittifak açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ittifak açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ittifak açıklaması

YORUMLAR
500
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 'ittifak' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
21:35 Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
21:06 Son zam iptal edildi! Bu gece benzin ve motorinde artış olmayacak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 21:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan "ittifak" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement