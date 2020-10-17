DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum'da konuştu Açıklaması

17.10.2020 14:51
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Son haftalarda Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki haksız işgali nedeniyle masum canların kaybedildiğini hep beraber görüyor, izliyoruz.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Son haftalarda Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki haksız işgali nedeniyle masum canların kaybedildiğini hep beraber görüyor, izliyoruz. Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ Bölgesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin öz toprağıdır. Ermenistan'ın bu hukuksuz işgali derhal sonlandırması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Babacan, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Erzurum İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bulunmaktan mutluluk duyduğu Erzurum'da kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Parti olarak özgürlük, adalet, eşitlik, toplumsal barış ve insanların hak ettikleri yaşam için yola çıktıklarını ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kutuplaşmadan değil güvenden, kayırmacılıktan değil liyakatten beslenen bir siyaseti hakim kılacağız. Kadınların ve gençlerin en önde yer aldığı, herkesin eşit seviyede söz sahibi olduğu, engelli vatandaşlarımızın siyasette engellenmediği partimizle adalet, hukuk, özgürlük için geliyoruz. Biz bu ülkedeki her bireyin eşit ve özgür vatandaş olması için mücadele edeceğiz."

"Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın öz toprağıdır"

Babacan, Türkiye'de her bir vatandaşın insan olmaktan kaynaklanan tüm temel hak ve özgürlükleri tanınıp, yasal ve anayasal güvenceye bağlanıncaya kadar bu mücadelenin neferleri olacaklarını belirterek temel hakların tanınmasının insan onuruna saygının bir gereği olduğunu ve bu hakların kimse ile müzakere edilemeyeceğini dile getirdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına tepki gösteren Babacan, şunları kaydetti:

"Son haftalarda Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki haksız işgali nedeniyle masum canların kaybedildiğini hep beraber görüyor, izliyoruz. Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ Bölgesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin öz toprağıdır. Ermenistan'ın bu hukuksuz işgali derhal sonlandırması gerektiğini söylüyoruz. Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını da sonuna kadar destekliyoruz. Biz yıllardır devam eden gerginliğin, savaşın, dökülen kanın artık nihai bir barış anlaşmasıyla sonlandırılmasını istiyoruz. Başta Türkiye ve Minsk Grubu olmak üzere tüm uluslararası kamuoyunu da yaşanan bu çatışmanın, acil bir müzakere süreciyle derhal sona erdirilmesi için çalışmaya davet ediyoruz."

Dağlık Karabağ, Ali Babacan, Ermenistan, Erzurum, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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