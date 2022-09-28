Deva Partisi'nden Çocuklara Beslenme Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Deva Partisi'nden Çocuklara Beslenme Yardımı

28.09.2022 14:47

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan, genel başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Mustafa Ergen, Nazlı Seda Vural ve parti Kurucular Kurulu Üyesi Kadriye Esra Aygün, Ankara’nın Mamak ilçesinde masa açarak öğrencilere beslenme yardımı yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan, genel başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Mustafa Ergen, Nazlı Seda Vural ve parti Kurucular Kurulu Üyesi Kadriye Esra Aygün, Ankara'nın Mamak ilçesinde masa açarak öğrencilere beslenme yardımı yaptı.

DEVA Partisi, çocukların beslenme çantalarını dolduramamalarına dikkat çekti. Partinin genel başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Mustafa Ergen, Nazlı Seda Vural, parti kurucusu Kadriye Esra Aygün ve genel başkan Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan; Ankara'nın Mamak ilçesinde masa açarak öğrencilere beslenme yardımı yaptı. DEVA Partililer, çocuklara simit ve meyve suyu ikram etti.

Partiden yapılan açıklamada çocukların yetersiz beslenmesinin hem kendilerine hem de topluma zarar verdiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu ve Babacan bir araya geldi Kılıçdaroğlu ve Babacan bir araya geldi CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Ziyaret Etti CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

Zeynep Babacan, Deva Partisi, Ali Babacan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partisi'nden Çocuklara Beslenme Yardımı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
21:00 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu
20:56 Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı
20:36 Yunan medyasına konuşan teröristbaşı Fethullah Gülen'den Türk halkı hakkında hadsiz ifadeler: Sarhoş gibi davranıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 23:16:06. #1.12#
SON DAKİKA: Deva Partisi'nden Çocuklara Beslenme Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement