DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de gazetecilerle buluştu Açıklaması

25.03.2021 19:51
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de gazetecilerle buluştu Açıklaması, System.String[]

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hızlı bir teşkilatlanma süreci yaşadıklarını belirterek, partilerinin Türkiye'de seçimlere girmeye hak kazanmış 19 siyasi partiden biri olduğunu söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hızlı bir teşkilatlanma süreci yaşadıklarını belirterek, partilerinin Türkiye'de seçimlere girmeye hak kazanmış 19 siyasi partiden biri olduğunu söyledi.

Babacan, beraberindekilerle partisinin il binası ile Yenişehir ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Burada düzenlenen "Yerel Basın Toplantısı"na katılan Babacan, Mersin'de partilerinin hızlı bir şekilde teşkilat çalışmalarını sürdürdüğünü, 3 gündür kentte çeşitli temaslarda bulunduklarını anlattı.

Babacan, Türkiye'de yeni bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu savunarak, hukuku, eşitliği ve adaleti önemseyen bakış açısıyla çalışacaklarını, demokrasi ve insan haklarına değer vereceklerini aktardı.

Vatandaşların karşısına yeni bir parti olarak çıktıklarını dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"DEVA Partisi kurulalı bir yıl oldu. Bu bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde seçimlere girmeye hak kazanacak büyüklükte bir teşkilatlanmaya hak kazandık. Bu, şimdiye kadar hiçbir siyasi partiye nasip olmayan bir hızla gerçekleşti. Hem hızlı gittik hem de nitelikli teşkilat yapısını oluşturmuş olduk. Dün gelen ilk taslak bilgilere göre, şu anda DEVA Partisi Türkiye'de seçimlere girmeye hak kazanmış 19 siyasi partiden birisi oldu. Bunun resmi duyurusunun bugün ya da yarın yapılmasını bekliyoruz. Böylece vatandaşlarımızın karşısına gerçekçi, düzgün iş yapan ve güzel bir kadrodan oluşan siyasi parti olarak çıkmış oluyoruz. Vatandaşlarımızın karşısına iyi, gerçekçi ve güçlü bir alternatif olarak çıkıyoruz."

Bir gazetecinin, ittifak çalışmalarının olup olmadığına ilişkin sorusuna yanıt veren Babacan, şunları kaydetti:

"Muhalefetteki siyasi partilerle 2'şer tur görüşmemiz oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener ile diğerleri de hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Arkasından biz iadei ziyarete gittik. Bu görüşmelerimizin hiçbirinde ittifak kelimesi dahi geçmedi, adı bile anılmadı. Çünkü herkes biliyor ki şu anda yasal düzenlemelerde ittifak dediğimiz konu seçim ittifakıdır. Seçim bittikten sonra ittifakın hukuki bir bağlayıcılığı kalmıyor. Madem seçim ittifakı diyoruz, seçim günü geldiği zaman o günkü şartlara göre konuşup düşünürüz, ne yapacağımıza o gün karar veririz."

Babacan, "Kamuoyunda DEVA Partisinin oy oranı yüzde 2 olarak görünüyor. Anket çalışması yaptırdınız mı?" sorusu üzerine, parti kurulduktan sonra hiçbir anket yaptırmadıklarını, anket çalışmaları için erken olduğunu, saha çalışmalarını daha çok önemsediklerini ifade etti.

Diğer programlar

Ali Babacan, Toroslar ilçe binasının açılış programının ardından gittiği Tarsus ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Parti otobüsü ile şehir turu atan Babacan, vatandaşları selamdı.

Bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı görüşen Babacan, daha sonra partisinin Tarsus İlçe 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Babacan, Tarsus Ziraat Odası'nda bir araya geldiği üreticilerden bilgi aldı.

Esnafla da görüşüp vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Babacan, Cem Vakfı Yenice Sıdkı Baba Cemevi'ni ziyaret etti.

Ali Babacan, Hisarcık, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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