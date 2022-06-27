DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nallıhan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nallıhan'da temaslarda bulundu

27.06.2022 20:03
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nallıhan'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Nallıhan Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Babacan, muhtarlarla görüştü.

Daha sonra pazarda esnaf ile görüşen Babacan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların sorunlarını dinledi.

Babacan'a ziyaretlerinde, DEVA Partisi İlçe Başkanı Feridun Erduman, CHP İlçe Başkanı Ali Ekber Aytaç, İYİ Parti İlçe Başkanı Yener Samur da eşlik etti.

YORUMLAR
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Ali Babacan: Emekli Maaşıyla, Asgari Ücretle Geçinmek Diye Bir Şey Söz Konusu Değil Ali Babacan: Emekli Maaşıyla, Asgari Ücretle Geçinmek Diye Bir Şey Söz Konusu Değil Babacan'ın 'Biz Devraldığımızda Çeyrek Altın 70 Liraydı' Sözlerine Kadın Pazarcıdan Yanıt: '50 Liraya Bir Kilo Biber Sattık' Babacan'ın 'Biz Devraldığımızda Çeyrek Altın 70 Liraydı' Sözlerine Kadın Pazarcıdan Yanıt: '50 Liraya Bir Kilo Biber Sattık'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nallıhan'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nallıhan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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