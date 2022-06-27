Ali Babacan: Emekli Maaşıyla, Asgari Ücretle Geçinmek Diye Bir Şey Söz Konusu Değil

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nallıhan'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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