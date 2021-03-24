DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin ilçe kongresinde konuştu - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin tek umudu olduklarının bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Babacan, Erdemli ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Daha sonra, Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Erdemli 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Babacan, kuvvetler ayrılığına ve insan haklarına dayanan güçlü hükümet, meclis ve yargıyı esas alan parlamenter sistemden yana olduklarını belirtti.

Babacan, diğer siyasi partilerle bu konuda istişare süreci başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz DEVA Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuzun bilinciyle çalışıyoruz ve bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, işçilerle, esnafla, eşitlik, özgürlük ve adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız."

Diğer ziyaretler

Ali Babacan, kongrenin ardından Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti, burada iş insanlarıyla görüştü.

Daha sonra partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İlçedeki bir limon bahçesini de gezen Babacan, buradaki çalışmalar hakkında üreticilerden bilgi aldı.

Babacan, ilçedeki programlarının ardından DEVA Partisi Mersin İl Başkanlığında basına kapalı gerçekleşen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.