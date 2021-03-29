DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Hakkari kongresinde konuştu - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, istikrar, refah, atılım, özgürlük ve güven için DEVA Partisinin emaneti teslim almaya hazır olduğunu söyledi.

Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Hakkari İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Babacan, kentte güzel bir coşkuyla karşılandıklarını belirtti.

DEVA Partisinin dinamik kadrolarıyla gurur duyduklarını dile getiren Babacan, "İstikrar ve refah için, atılım için, özgürlükler için ve gerçekten güven için DEVA Partisi artık emaneti teslim almaya hazır diyoruz. Bizim insan haklarından, özgürlüklerden, demokrasiden, atılımdan şaşmayan bir rotamız var." ifadelerini kullandı.

Babacan, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Aksaray'da, Mersin'de, Adana'da, Van'da ve Hakkari'de insanların kendilerini güler yüzle karşıladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz her yerde umutla, duayla karşılanıyoruz. Biz yola çıktık. Bu yola başımızı koyduk. Türkiye'nin dört bir yanından böylesine güzel kadrolarla hareket ediyoruz. Bizim niyetimiz temiz. Bizim yolumuz belli, rotamız belli. Kendimize, kadrolarımıza güveniyoruz. ve şunu biliyoruz ki Allah doğrunun yardımcısıdır, bizim desturumuz budur. Anadolu, İran ve Mezopotamya medeniyetlerinin buluştuğu bir kentteyiz. Maalesef Hakkari denince akla bazı olumsuzluklar geliyor. Bu kardeşiniz dünyada 100'den fazla ülkeyi gezdi. İnanın Hakkari coğrafyası başka yerde yok. Böyle güzellikleri zor bulursunuz dünyanın başka yerlerinde. Çok büyük bir potansiyel var burada."

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde İbrahim Piruzbeyoğlu il başkanı seçildi.

Babacan, kongrenin ardından esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.