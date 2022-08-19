BABACAN 200 BİN SANDIĞA HAKİM OLMANIN ALTYAPISINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ - Son Dakika
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BABACAN 200 BİN SANDIĞA HAKİM OLMANIN ALTYAPISINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

19.08.2022 17:07
BABACAN 200 BİN SANDIĞA HAKİM OLMANIN ALTYAPISINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Seçim güvenliği konusunda, kesinleşmiş resmi seçim sonuçları açıklanana kadar, 200 bin sandığa hakim olmanın altyapısını gerçekleştiriyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Seçim güvenliği konusunda, kesinleşmiş resmi seçim sonuçları açıklanana kadar, 200 bin sandığa hakim olmanın altyapısını gerçekleştiriyoruz. Seçim güvenliği çok önemli. Şu anda hiçbir parti, 200 bin sandığa hakim olamıyor. Bu ancak partiler arası iş birliğiyle mümkün' dedi.

Aksaray'a gezi ve ziyaretler için gelen Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nda parti yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. '6'lı masa'nın anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmasından bahseden Babacan, '6'lı masa'nın ilk konusu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili. Biz parlamenter sistem çalışmalarımızı 2020 yılının sonunda yaptık. Kapsamlı bir hazırlık yaptık. 74 maddelik bir anayasa değişikliği metnini hazırladık. Anayasa değişikliği nitelikli çoğunluk gerektiriyor. Çalışmalarımızı '6'lı masa'ya koyduk, 45 sayfalık metin tam mutabakatla kabul edildi. Şimdiden anayasayı değiştirebilir ön mutabakat sağlayıp, günü geldiğinde bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmenin de bugünden hazırlığını tamamlamış olduk. Bugünden bu mutabakatı hazırlamış olacağız ki günü geldiğinde işler hızlı yürüsün? diye konuştu.

2023 seçimlerine yönelik yaptıkları hazırlıklardan bahseden Babacan, 'Seçim güvenliği konusunda, kesinleşmiş resmi seçim sonuçları açıklanana kadar, 200 bin sandığa hakim olmanın altyapısını gerçekleştiriyoruz. Seçim güvenliği çok önemli. Şu anda hiçbir parti, 200 bin sandığa hakim olamıyor. Bu ancak partiler arası iş birliğiyle mümkün dedi.

YORUMLAR
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Babacan: 200 bin sandığa hakim olmanın altyapısını gerçekleştiriyoruz Babacan: 200 bin sandığa hakim olmanın altyapısını gerçekleştiriyoruz DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: DHA

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