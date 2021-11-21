Ali Babacan: "Biz inşallah tarımın da devası olacağız" - Son Dakika

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz inşallah tarımın da devası olacağız." dedi.

Babacan, bir otelde düzenlenen partisinin Tokat Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Tokat ekonomisi denildiğinde ilk sırada tarımdan bahsetmek gerektiğini söyledi.

Tarımdaki sıkıntıları bildiklerini belirten Babacan, DEVA Partisi olarak iktidara geldiklerinde bu sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Çiftçinin artan maliyetler karşısında zor durumda olduğunu vurgulayan Babacan, "Bir yandan artan maliyetler, diğer yandan da artamayan satış fiyatları arada ezilip kalan çiftçimiz. Fakat hiç merak etmeyin. Biz inşallah tarımın da devası olacağız. Maliyetler aldı başını gitti biliyorum ama iktidara gelir gelmez öncelikle çiftçimizin üzerindeki bu ağır yükü azaltmak için adımlar atmaya çalışacağız." diye konuştu.

Babacan, DEVA Partisi olarak tarımla ilgili yapacaklarını ise şöyle sıraladı:

"Ne yapacağız? Çünkü birikmiş kredi borçları var ya, onları faizsiz olarak iki yıl ödemesiz, uzun vadeye yayacağız. Şu eski borçlarla ilgili öncelikle çiftçimizin kafasını rahatlatmamız lazım. 'Sen borca takılma' diyeceğiz. Borç orada defterde yazıyor. Zaten dondurduk. Faizleri sildik mi? Sildik. Sıfır faiz mi? Sıfır faiz. İki yıl da ödemesiz. Bunu da iki yıl sonra başlayacak şekilde uzun vadeye yayacağız ama ne yapacağız? Ziraat Bankasını da yeniden hemen çiftçinin bankası yapacağız. Çiftçimizin işini döndürmesi için uygun şartlarda eski borcuna dokunmadan yeni kredi aktaracağız."

Babacan, partisinin otobüsüyle cadde üzerinde vatandaşları selamlayarak tarihi Taşhan'ı ziyaret etti.

Burada esnafı ziyaret eden Babacan, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra kentten ayrıldı.