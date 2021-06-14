DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çiftçilerin kullandığı mazotun ÖTV'sini yeniden çiftçilere iade edeceklerini söyledi.

Partisinin 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresine katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, çiftçi borçlarının en az iki yıl faizsiz olarak ötelenmesini isteyerek, çiftçinin toprağına, traktörüne haciz uygulamasını kaldıracaklarını ifade etti.

Her zaman çiftçiyi düşündüklerini belirten Babacan, "Ben 11 yıl Ziraat Bankasından sorumlu oldum. Bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu ve tarımsal kredilerin ödeme oranları yüzde 99'du. Çiftçimizin yüzde 99'u borcunu gününde tam ödüyordu, bunu biz gerçekleştirdik, bunu yaptık. Genel ekonomik düzen sağlam olunca, yüzler gülünce, ekonomik şartları dönünce zaten borç ödemek de kolaylaşıyor." dedi.

Ziraat Bankasını yeniden çiftçinin bankası yapacaklarını dile getiren Babacan, "Çiftçimizim kullandığı mazotun ÖTV'sini çiftçimize yeniden iade edeceğiz. Çitçimizin kullandığı gübrenin maliyetinin yarısını, yani yüzde 50'sini destek olarak vereceğiz. Özellikle kuyudan su çekerek yapılan sulamada elektrik büyük maliyet tutuyor biliyorsunuz. Bazı bölgelerde çiftçimizin kullandığı elektriği çiftçimize özel tarifeyle daha uygun şartlarda daha ucuza sağlayacağız." diye konuştu.

Babacan, 2002-2007 döneminde ekonominin başında olduğuna işaret ederek, "O dönem Türkiye'nin ekonomisinin hızla büyüyen bir dönemi oldu. Enflasyonun hızla düştüğü bir dönem oldu. 2 yılda 34 yıldır 2-3 haneli giden enflasyonu biz aldık 2004 sonunda tek haneye indirdik. Şu andaki hükümetin enflasyonu tek haneye indirmesi bir hayal, yapamazlar. 2002 sonunda başladık, ekibimizi kurduk, 2 yılda tek haneye düşürdük ve 6 sıfır attık." ifadelerini kullandı.

Kongrenin ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulunan Babacan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Babacan daha sonra, partisinin Selim İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.