DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de partisinin Bandırma 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bir otelde düzenlenen kongreye gelen Babacan'a partililer tarafından çiçek, Bandırmaspor forması ve Bandırma Vapuru maketi hediye edildi.

Babacan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gürcan'ın divan başkanlığında yapılan kongrede tek listeyle gidilen seçimleri kurucu İlçe Başkanı Ayşegül Özdemir kazandı.

Daha sonra Erdek ve Manyas'a geçen Babacan, partisinin ilçe binalarının açılışını yaptı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Babacan, Manyas'taki açılışta yaptığı konuşmada, 81 ilin tamamında ve 973 ilçenin 650'sinde örgütlendiklerini ve seçime girmeye hak kazandıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük sorununun tarımsal sulama ve kuraklık olduğunu savunan Babacan şöyle konuştu:

"Yapılacak ilk genel seçimlerde bizim iktidarımızda şu anda tarımla ilgili eylem planımız hazır bekliyor. İlk 90 günde atacağımız adımlarla çiftçimize, üreticimize rahat bir nefes aldıracağız. Küresel ısınma ve iklim değişikliği kuraklığı etkiliyor, her damla suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunun için damlama, yağmurlama ve kapalı sistem sulama yatırımlarına ağırlık vermeliyiz. Türkiye'nin sulama yatırımlarına ihtiyacı var. Türkiye'nin bütün sulama sisteminin maliyeti 22 milyar dolar tutuyor."

Parti binasının açılışını yapan ve ilçe yöneticileriyle fotoğraf çektiren Babacan daha sonra ilçeden ayrıldı.