DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesine ilişkin, "Rusya, sadece uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle kalmadı, kurallara dayalı, öngörülebilir bir dünya düzenine de karşı olduğunu, bu düzeni bir bakıma da bozmaya niyetli olduğunu ortaya koydu." dedi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin Nilüfer İlçe Başkanlığı Kongresine katılan ve partililere hitap eden Babacan, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesini kınadıklarını ve Ukrayna halkının yanında olduklarını vurguladı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldığı saatlerde işgale başladığını ifade eden Babacan, "Rusya, sadece uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle kalmadı, kurallara dayalı, öngörülebilir bir dünya düzenine de karşı olduğunu, bu düzeni bir bakıma da bozmaya niyetli olduğunu ortaya koydu." değerlendirmesini yaptı.

Partisinin projelerini ve yapacaklarını gezdiği her yerde anlattığını belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Silahlı kuvvetlerimizin gücünü, caydırıcı bir güç olarak artıracak, itibarın ve sözün gücünün en az askeri güç veya ekonomik güç kadar kıymetli olduğunu bileceğiz. Demokratik gerileme dönemine bir nokta koyup, tam demokrasi yönünde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Özgürlükleri tesis edeceğiz. Bu sayede, iktidarımızın birinci döneminin sonunda, Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarıp, yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselteceğiz."

Avrupa Birliği sürecinin Türkiye için önemli olduğunu dile getiren Babacan, Türkiye'nin birçok kazanımında bu sürecin büyük katkısı olduğunu, ancak Avrupa Birliği'nin bir öz güven kaybı yaşadığını kaydetti.

Tarım konusunda bir programları olduğunu aktaran Babacan, "Verimliliği artırmak amacıyla tarımsal üretimde dron ve robot kullanımını yaygınlaştıracağız. Sensörle toplanan veriyi büyük veri analizine tabi tutacağız. Ayrıca, tarım arazileri üzerine inşaat yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Sanayi üretimi ve ihracatı içinde, yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli ürünlerin payını arttıracağız. İmalat sanayinde kullanılan, düşük ve orta düzey teknolojiyi haiz, ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretimini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kongre sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Babacan, altı partinin kurduğu ittifakla ilgili, cumhurbaşkanlığı adaylığı için aceleleri olmadığını, diğer parti liderleriyle bu konuda mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi.