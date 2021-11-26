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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan gözaltına alınan Metin Gürcan'la ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan gözaltına alınan Metin Gürcan'la ilgili açıklama Açıklaması

26.11.2021 14:34
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan gözaltına alınan Metin Gürcan'la ilgili açıklama Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kurucu üyesi Metin Gürcan'ın İstanbul'da gözaltına alınmasına ilişkin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini almış durumdayız.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kurucu üyesi Metin Gürcan'ın İstanbul'da gözaltına alınmasına ilişkin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini almış durumdayız. Söz konusu soruşturmayla ilgili hukukçu arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyor." dedi.

Babacan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında bugün konularının kadın ve hukuk olduğunu ancak sabah saatlerinde aldıkları bir haber üzerine kısaca birkaç hususa değinmek istediğini belirterek, Metin Gürcan'ın gözaltına alınması konusuna değindi.

"Biliyorsunuz partimizin kurucularından Metin Gürcan'ın bugün sabah saatlerinde ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine bir ev araması yapıldı. Aynı zamanda kendisi şu anda gözaltında" diyen Babacan, şöyle devam etti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini almış durumdayız. Söz konusu soruşturmayla ilgili hukukçu arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyor. Ben eşi Senem Hanım'la telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem ailesine hem de Metin Beye olan hukuki desteğimiz şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sürecin tamamen hukuki bir mecrada ilerlemesi gerektiğinin son derece önemli olduğunu burada özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Konuyla ve dosyayla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olduktan sonra kamuoyuna daha detaylı bilgileri vereceğiz."

Babacan, "Yalnız ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bugünkü bu gelişme eğer siyasi bir nitelikte ise eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin üzerini örtmekse şunu ifade etmek istiyorum ki bu tür olaylar, bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz" diye konuştu.

DEVA Partisinin Kadın ve Adalet eylem planı

Babacan, uzun bir süredir partisinin Kadın Politikaları Başkanlığı ile Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma olduğunu, bu konuyla ilgili çalıştay yapıldığını ve uzmanların görüşlerinin alındığını ve nihayetinde bir raporla beraber bir eylem planı hazırlandığını dile getirdi.

Bu Kadın ve Adalet eylem planlarını açıklamak üzere basın toplantısını düzenlediklerini anlatan Babacan, şu bilgileri paylaştı:

"Dün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günüydü. Bütün dünyada bu konunun farkındalığını artırmak ve hükümetlere bu konuda ilave kararlar aldırtmak üzere düzenlenmiş bir gün. Partimizin programında da açıkça yazdık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren bir siyasi partiyiz. Kadınların her alanda eşit hak ve şartlarda olması gerektiğine bunun için de birlikte çalışmanın bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Partimizde ayrı bir kadın örgütü yok, partimizde kadınlar ana gövde ve yapının parçası ve her türlü karar mekanizmasında asli unsuru. Kadınları siyasette yardımcı güç ya da yedek kuvvet olarak görmüyoruz. Fiilen ana gövdede de hep beraber yan yana çalışıyoruz."

Toplantıda Kadın İçin Adalet Eylem Planı'nı detaylarıyla kamuoyunun bilgisine sunan DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen de şunları ifade etti:

"Son yapılan araştırmalardan birinde, bugün üç kadından birinin toplumda, evinde, iş yerinde kendini güvende hissetmediğini ortaya çıkarıyor. Devletin bu konuyla ilgili yapmış olduğu son araştırma ise 2014 yılına dayanıyor. O yılda da veriler son derece vahim, 10 kadından 6'sının şiddet gördüğünü gösteriyor. Ama bu son veriye baktığımızda, üç kadından biri yaşadığı ortamda, ülkede kendisini huzurlu ve güvende hissetmiyor. Şiddeti önlemek konusunda bakış açımız şöyle: Öncelikle şiddettin koruyucu, önleyici tedbirlerle ortaya çıkmasını engellemek bizim asli hedefimiz olacak. Bu konuda sıkıntı yaşaması muhtemel kişilerin adalete kolayca erişimlerinin sağlanması ve caydırıcı yaptırımlarla potansiyel katillerin engellenmesi de ikinci önceliğimiz."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan gözaltına alınan Metin Gürcan'la ilgili açıklama Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan gözaltına alınan Metin Gürcan'la ilgili açıklama Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan gözaltına alınan Metin Gürcan'la ilgili açıklama Açıklaması

Deva Partisi, Metin Gürcan, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan gözaltına alınan Metin Gürcan'la ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan gözaltına alınan Metin Gürcan'la ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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