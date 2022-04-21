DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Diyarbakır'da iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hedefimiz, Türkiye'yi, hiç kimsenin dışlanmadığı, hiçbir fikrin ötelenmediği bir ülke yapmaktır. Ülkemizin güçlenmesinin parolası, herkesin özgürce konuşabilmesidir." dedi.

Babacan, partisinin İl Başkanlığınca Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Babacan, Diyarbakır'daki bu sofranın, dayanışmanın, eşitliğin, barışın, adaletin, hakkın ve hakikatin sofrası olduğunu, sofrayı tarihi acılara tanıklık eden Dağkapı Meydanı'nda kurduklarını söyledi.

"Gönül isterdi ki, bu ramazana gülen yüzlerle girebilseydik, bolluk ile karşılayabilseydik. Gönül isterdi ki, işçimiz, çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz mutlu, kadınlar huzurlu, gençler umutlu olsun. Sıkıntılar büyük, hepsinin farkındayız. Bir yandan ülkemizin haline üzülüyoruz. Öte yandan da hemen yanı başımızdaki coğrafyaya bakıyor ve şükrediyoruz." ifadelerini kullanan Babacan, çok çalışmak zorunda olduklarını belirtti.

Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, Türkiye'nin, kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı bir ülke olmasıdır, herkesin kendi kimliğiyle, olduğu gibi kabul edildiği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Hayalimizdeki Türkiye, hepimizin Türkiye'sidir. İşte bunun içindir ki, etnik, dini, mezhebi ve kültürel tüm çeşitliliğimizi sahipleniyoruz. Çeşitliliği, en büyük zenginliğimiz olarak görüyoruz. Emin olun herkesin kendisini eşit ve onurlu vatandaş hissettiği Türkiye hedefimize, hep beraber ulaşacağız. Hedefimiz, Türkiye'yi, hiç kimsenin dışlanmadığı, hiçbir fikrin ötelenmediği bir ülke yapmaktır. Ülkemizin güçlenmesinin parolası, herkesin özgürce konuşabilmesidir."

Hukukun dışına çıkan her türlü uygulamaya itiraz ettiklerini vurgulayan Babacan, özgür ve zengin bir Türkiye'ye giden tek yolun, meşru demokratik siyasetten geçtiğini, sorunları böyle çözeceklerini dile getirdi.

Babacan, daha sonra merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.