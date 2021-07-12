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GAZİANTEP - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok" - Son Dakika

GAZİANTEP - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok"

12.07.2021 20:09
GAZİANTEP - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan:

Salondaki katılımcılar Gaziantep Gazeteciler cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın konuşması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuşması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın esnaf ziyareti yapması DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz...

Salondaki katılımcılar

Gaziantep Gazeteciler cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın konuşması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuşması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın esnaf ziyareti yapması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok"

"Erken aşamada her hangi bir ittifak içinde olmamız, görülmemiz ve anılmamız çok faydalı olmaz. Özgün kimliğinin farklı bir parti olarak anılmamızın önceliği var bizim için"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hiçbir siyasi partiyle ittifak etmek için görüşmediklerini söyledi.

Babacan partisinin Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılmak için geldiği kentte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eti.

Burada konuşan Babacan, DEVA Partisi'nin Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmasını hızlandırdığını söyledi.

İlk aşamada amaçlarını herkesin DEVA Partisi'ni tanıması ve haberdar olması olduğunu belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok. Şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerde ittifak kelimesi geçmedi. Biz şu ana kendi işimize bakıyoruz. Üstelik biliyorsunuz bu ittifaklar seçim ittifakıdır. Yani hukuki normlar açısından baktığımız zaman seçimden önce kuruluyor seçime giriliyor ama seçim bittikten sonra ittifakın hiç bir hukuki anlamı kalmıyor. Seçimden sonra ancak gönüllü birliktelik olarak devam ediyor veya etmiyor. Bizde diyoruz ki madem seçim ittifakı bu bugünden kimseyle konuşmayız bu konuyu. Kendi özgün kimliğimizi inşa aşamasındayız. Şuanda vatandaşların DEVA Partisi'nden haberdar olmaları bizim için çok önemli. Bizimle ilgili kanaatlerin olumlu olması çok önemli bizim için. Erken aşamada her hangi bir ittifak içinde olmamız, görülmemiz ve anılmamız çok faydalı olmaz. Özgün kimliğinin farklı bir parti olarak anılmamızın önceliği var bizim için."

Gaziantep Gazeteciler cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise Gaziantep'in Güneydoğu'nun lokomotif şehri olduğunu söyledi.

Kent sanayisinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Ay, "Gaziantep tüm siyasi partiler için çok önemli. Son zamanlarda özellikle siyasi liderler ve partilerin önemli isimleri şehrimize geldi ve gelmeye devam ediyor. Buda kentimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

GAZİANTEP - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok
GAZİANTEP - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok
GAZİANTEP - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok
GAZİANTEP - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok

Deva Partisi, Ali Babacan, Gaziantep, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika GAZİANTEP - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: 'Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok' - Son Dakika


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