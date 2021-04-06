DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gercüş ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'ın Gercüş ilçesini ziyaret etti.

Partisinin ilçe binasının açılışına katılan Babacan, Batman ve ilçelerde hızlı bir şekilde örgütlendiklerini söyledi.

Çok sıkı çalışacaklarını kaydeden Babacan, "Yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Ülkemiz için hayırlı çalışmaların olmasını Allah'tan temenni ederim." dedi.

Daha sonra Babacan, esnaf ziyaretinde bulundu.