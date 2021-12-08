DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinin, Meclis'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından sunulması, her türlü demokratik ilkeye aykırı bir tutumdur." dedi.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Ekonomide senelerce dünyada, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da ve Asya'da "Türkiye modeli"nin konuşulduğunu belirten Babacan, "Gerçek anlamda herkesin öykünerek baktığı, imrendiği, 'Bize ders verin' dediği modeli biz yazmıştık. Bize 'ilham kaynağı ülke', 'model ülke' diyorlardı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin başarı yolundan saptırıldığını öne süren Babacan, "Şu anda bakıyoruz hükümete, 'Rotayı ben çiziyorum' diyen Perinçek'in hayallerinin iktidarı oldular. Model dediğiniz buysa, batsın bu model, biz istemiyoruz. Sayın Erdoğan, bakın Türkiye'ye Çin malı bir ekonomi giydiremezsiniz. Bu ülke sizin dar kalıplarınızın esiri olamayacak kadar köklü bir demokrasi bilincine sahip, hiç boşuna heveslenmeyin. Biz buradayız, biz bu Çin modelini giymeyiz." görüşünü paylaştı.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Siirt'teki konuşmasında, kendisine yönelik, "Bu CHP, yanına taktığı bazı o tiplerle adeta arkasında boş teneke" dediğini anımsattı.

Babacan, "Bir kere bakın şunu iyi anlaması lazım, ben de DEVA Partisinin tüm teşkilatı da hiç kimsenin arkasından gitmez. Ama bir kendisi açıklasın hele, kendisi kimin, kimlerin arkasından gidiyor. Kendisi, krizlerin ortağı, kavgadan başka bir şey bilmeyen, ülkeye bir tek çakıl taşı kadar faydası dokunmamış Bahçeli'nin peşinden gidiyor şu anda. Başka kimin arkasından gidiyor, 'hükümetin rotasını ben çiziyorum' diyen 28 Şubatçı Perinçek'in arkasından gidiyor." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2022 yılı bütçesini de eleştiren Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partili Cumhurbaşkanlığı, taraflı Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bütçe neredeyse göstermelik bir mesele haline geldi. Şu görüşülen bütçe var ya, Meclis'ten hiç geçmese ve reddedilse bile hiçbir şey olmuyor. Aynen bunlar yönetmeye devam ediyorlar, Anayasa'ya bir madde koydular, 'Meclis'ten geçmese bile, yine de Cumhurbaşkanı kafasına göre yönetir' maddesi var. Dolayısıyla, bütçenin Meclis'e gelmesinin, görüşülmesinin sadece basit, göstermelik bir konu olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu söylerken tam 11 tane bütçenin hazırlanmasını, planlanmasını koordine eden bir arkadaşınız olarak bunu söylüyorum, tam 11 yılın bütçesi. Yine bu birikimle, bütün 11 yıllık bütçe hazırlığı tecrübesiyle şunu öncelikle söylemek istiyorum ki bir bütçenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinin, Meclis'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından sunulması, her türlü demokratik ilkeye aykırı bir tutumdur."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin yaptığı açıklamalar ile Devlet Denetleme Kurulu'nun döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarını araştırmasına da değindi. Babacan, "Ben şimdiden söyleyeyim, bu işin arkasında siz varsınız, siz çıkacaksınız, Devlet Denetleme Kurulu istediği kadar baksın, araştıracaklar ve bakacaklar, Cumhurbaşkanı konuştukça kur yükseliyor, yanlış bir karar alıyor kur yükseliyor." sözlerini sarf etti.

Babacan, DEVA Partisinin liyakatli ve ehil kadrolarıyla Türkiye'yi her alanda refaha kavuşturacaklarını söyledi.