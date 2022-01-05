DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümete çağrıda bulunarak "Eğer memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız, maaş zamlarında TÜİK'in açıkladığı rakamları dikkate almayın." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Babacan, ülkenin tam gaz yoksulluğa sürüklendiğini iddia etti. Ülkede, zihniyet ve iktidar değişikliğinden başka çare bulunmadığını öne süren Babacan, "Bu iktidarın, artık ülkenin sorunlarına çözüm bulabilme kapasitesi bitmiştir, yoktur." dedi.

TÜİK'in 2021 yılı enflasyon rakamlarına değinen Babacan, üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki farkın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasında olduğunu, açıklanan enflasyonun gelecek dönemde daha da artacağını iddia etti.

Ali Babacan, döviz kuru arttığında bu ülkede A'dan Z'ye her şeye zam geleceğini belirterek "Çareyi döviz rezervlerini yakmakta buluyorlar. Bir kere alıştılar. Önce doları köpürtüyorlar sonra köpüğü almak için milyarlarca dolar harcıyorlar. Aynı 130 milyar doları yaktıkları gibi... 20 Aralık haftasında da 9 milyar doları daha gizli saklı, arka kapı yöntemleriyle yaktılar. Hiç acımadılar. İnsafsızca, gizli saklı, cayır cayır yaptılar. Hepsi ortaya çıktı. Onun için tek çare açık olmak, şeffaf olmak, dosdoğru olmak. Dosdoğru olmazsanız bu ülkenin ekonomisini yönetemezsiniz, düzeltemezsiniz." diye konuştu.

-"Uydurulmuş enflasyon rakamlarına dayanan bir zam olur mu?"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, işçi, memur herkesin yüksek fiyatlar altında ezildiğini, halkın yoksulluğa, açlığa sürüklendiğini, gelir dağılımının bozulduğunu savunarak şunları söyledi:

"Orta direk diye bir şey kalmadı. ya çok zengin var ya maaşıyla zor geçinmeye çalışan kitleler var. İktidara açıkça bir çağrıda bulunmak istiyorum, eğer memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız, maaş zamlarında TÜİK'in açıkladığı rakamları dikkate almayın, onlar gerçek değil. Gerçek olmayan, uydurulmuş enflasyon rakamlarına dayanan bir zam olur mu? Bir memur emekli zammı, uydurma enflasyon rakamlarına dayanarak yapılır mı? Gerçek enflasyon çarşıda, pazarda, markette... Maaş zamlarında gerçek enflasyonu baz alın. Sadece önceki yılın enflasyonunu telafi etmekle yeterli kalmayın. Gelecek enflasyonu da dikkate alarak mutlaka bu zamları hesap edin. İlgili sendikayla bu yaptığınız altıncı toplu sözleşmeyi de derhal yırtıp Beştepe'de gördüğünüz ilk çöp kutusuna atın. Aileleriyle beraber 20 milyon insanın geçimini düşünüyorsanız, toplu sözleşmeyi de derhal güncelleyin."

Merkez Bankasının bilançosunda 30 Aralık gecesi 70 milyar dolar zararın göründüğünü, 31 Aralık bilançosunda ise 60 milyar kara geçtiğinin yer aldığını aktaran Babacan, "Eksi 70 milyardan, bir günde artı 60 milyara. Bir günde 130 milyarlık kalem oynattılar. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, çıkın dürüstçe açıklayın. Eğer Merkez Bankasından Hazine'ye doğrudan bir kaynak transferi için bunu yapıyorsanız, bunun adı karşılıksız para basmaktır. Arka kapıdan döviz satışına alıştınız, şimdi de arka kapıdan para mı basıyorsunuz?" dedi.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında yaptığı 15 Temmuz anımsatmasını da "Sokağa çıkanlara 15 Temmuz'daki gibi ders verilecekmiş. 15 Temmuz'da dersini alanlar darbeciler, o dersi verenler de bizim demokrasimize sokaklarda sahip çıkan vatandaşlarımız, başkası değil. Hiç kimse o kıymetli mücadeleyi böyle günlük siyasetle kirletmeye kalkmasın." şeklinde değerlendirdi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parlamenter sistemle ilgili yürütülen çalışmanın ne aşamada olduğunun sorulması üzerine, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışma, altı partinin yoğun emeğiyle hemen hemen son noktaya geldi, şu anda redaksiyon aşamasında. Redaksiyon çalışmaları da tamamlandıktan, metin nihai şeklini aldıktan sonra arkadaşlarımızla bir araya gelip bunun son halini kamuoyuyla nasıl ve hangi formatta paylaşacağımızı değerlendirecekler." diye konuştu.