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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi

02.02.2022 15:56

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı diye koydukları şey, devleti batırma projesidir.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı diye koydukları şey, devleti batırma projesidir. İş başına gelir gelmez bu devleti batırma kampanyasına son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla ilgili açıklamalarını anımsatarak, "İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da fiyatlar sadece ocak ayında aylık yüzde 13,8 arttı, yıllık artış yüzde 50,9 seviyesinde." diye konuştu.

Bunun, "asgari ücretten 516 lira daha eksildiği" anlamına geldiğini ifade eden Babacan, " Türkiye'de enflasyon mutlaka düşecek. Tek haneli seviyelere gerileyecek. Enflasyon düşük tek haneli seviyelere düştüğünde ülkenin Cumhurbaşkanı artık Sayın Erdoğan olmayacak. Daha önce, 2002 ve 2008'de nasıl iki defa bu ülkeyi krizden biz çıkarttıysak bu krizden çıkartmak da yine bize nasip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, şunları söyledi:

"Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı diye koydukları şey, devleti batırma projesidir. İş başına gelir gelmez bu devleti batırma kampanyasına son vereceğiz. Birikim imkanı olan sınırlı sayıda mevduat sahibine garanti verilsin diye, yükün dar gelirli vatandaşlarımızın sırtına yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Az sayıda varlıklı mevduat sahibi, kendileri bile talep etmediği halde, döviz kuruna karşı korunsun diye, faturanın her gün yoksullaşan milletimize ödetilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazinesi'ni de düşürüldüğü bu bataklıktan kurtaracağız."

Türkiye'nin zor günler yaşadığını savunan Babacan, ülkeyi önce sağlam bir hukuk zeminine kavuşturacaklarını belirtti.

Babacan, şunları kaydetti:

"Bu milletin daha fazla fakirleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Halkının geçim sıkıntısını bilen, işinin ehli kadrolarla sorunları çözeceğiz. Çok yakında, makro ekonomi, finans ve istihdam alanlarında, 90 ve 360 gün içinde yapacaklarımızı adım adım taahhüt ettiğimiz eylem planımızı açıklayacağız. 'Zamanı gelince bakarız' diyen bir parti değiliz. Her konuda, detaylı hazırlıklar yapıyoruz. Önce güveni tesis edeceğiz, ardından topyekun zenginleşeceğiz."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi

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Mevduat Hesabı, Deva Partisi, Türk Lirası, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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