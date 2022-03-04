Ali Babacan: "Rusya'nın hukuk ve sınır tanımaz saldırısının karşısındayız" - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Babacan: "Rusya'nın hukuk ve sınır tanımaz saldırısının karşısındayız"

04.03.2022 17:01

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının karşısında olduklarını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının karşısında olduklarını söyledi.

Babacan, partisinin Kırıkhan ilçe kongresinde, dünyanın büyük bir istikrarsızlık yaşadığını belirtti.

Rusya'nın, bağımsız bir ülkeyi işgal ettiğini aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"Biz DEVA Partisi olarak Rusya'nın uluslararası hukuku çiğneyen bu girişimine en baştan itibaren çok net bir tavır aldık. Bu tavrımızı bir kez de yanı başında yıllardır süren savaşın etkisini en çok hisseden şehrimiz Hatay'dan tekrarlamak istiyorum. Ukrayna'nın işgali sebepsiz bir saldırıdır, hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. Rusya'nın bu saldırganlığı hiçbir koşulda kabul edilemez. Rusya'nın bu hukuk ve sınır tanımaz saldırısının karşısındayız."

Babacan, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme modelini hayata geçireceklerini, ülkeye bolluk dönemi yaşatacaklarını ifade etti.

İlk açıkladıkları eylem planının tarımla ilgili olduğunu aktaran Babacan, bu kapsamda çiftçiye vermeyi planladıkları destekleri anlattı.

Babacan, kentte esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

Ali Babacan: Rusya'nın hukuk ve sınır tanımaz saldırısının karşısındayız
Ali Babacan: Rusya'nın hukuk ve sınır tanımaz saldırısının karşısındayız
Ali Babacan: Rusya'nın hukuk ve sınır tanımaz saldırısının karşısındayız

YORUMLAR
500
Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir AA ekibi, Kiev'de yurtta mahsur kalan Türk öğrenciyi büyükelçiliğe ulaştırdı AA ekibi, Kiev'de yurtta mahsur kalan Türk öğrenciyi büyükelçiliğe ulaştırdı

Deva Partisi, Ukrayna, Hatay, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ali Babacan: 'Rusya'nın hukuk ve sınır tanımaz saldırısının karşısındayız' - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:00:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Babacan: "Rusya'nın hukuk ve sınır tanımaz saldırısının karşısındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement