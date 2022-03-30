DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu

30.03.2022 13:57

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi parti genel başkanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere bir komisyon oluşturduk. Seçim güvenliği konusunda ortak hareket etme kararı aldık.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi parti genel başkanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere bir komisyon oluşturduk. Seçim güvenliği konusunda ortak hareket etme kararı aldık." dedi.

Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, eğitim, dış ve ekonomi politikası bulunmayan Türkiye'nin, sorunları giderek büyüyen bir ülke haline geldiğini savundu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, iktidara gelmeleri halinde ülkenin sorunlarının çözümüne yönelik hazırladıkları eylem planlarını hatırlattı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması çerçevesinde, altı muhalefet partisi genel başkanıyla çalışma yemeğinde bir araya geldiklerini, bu buluşmanın ülke için önemli bir umut kaynağı olduğunu kaydeden Babacan, " 'Bu iş olmaz, düzelmez, bunlar bir araya gelemez' diyenlere inat güzel bir birlikteliği ortaya koyduk." diye konuştu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren ve seçime kadar geçecek sürenin düzenli planlamasını yaptıklarını söyleyen Ali Babacan, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemin geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere bir komisyon oluşturduk. Önümüzdeki seçimden başlayarak yeni sistem tesis edilene kadar ülkenin nasıl yönetileceğini çalışmaya karar verdik. Seçim güvenliği konusunda da ortak hareket etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Milletin iradesinin seçim sonuçlarına olduğu gibi yansıması için sandıklara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Babacan, bu noktada teşkilatın iyi organize edilmesi, çok sağlam bir bilgi işlem altyapısına sahip olunması gerektiğini vurguladı. Babacan, "Hem seçimi açık farkla kazanmak zorundayız hem de sandıklara tek tek sahip çıkmalıyız. Bu nedenle altı siyasi parti seçim güvenliğini sağlamak üzere bir komisyon oluşturduk." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi ve dış politika alanında yaşanan güncel gelişmeleri de masaya yatırdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçiş süreci sağ salim tamamlanır mı diye endişeleri olan vatandaşlarımızın olduğunu biliyorum. Ama milletimiz hiç merak etmesin, önce seçim güvenliğini sağlayacağız, iktidar ortakları ağır bir seçim yenilgisi alacaklar ve onları yolcu edeceğiz, müsait bir yerde inecekler ve ardından da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Geçiş sürecini de inşallah tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacağız."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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