DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ilçe kongrelerine katılmak için geldiği Antalya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hiçbir siyasi partiyle ittifakla ilgili temaslarının olmadığını söyledi.

İlçe kongrelerine katılmak için Antalya'ya gelen Babacan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, son bir aydır Türkiye'nin dört bir köşesinde yoğun bir seyahat trafiği içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'yi köşe bucak dolaştıklarını ifade eden Babacan, sorunların çözümünü, partilerinin eylem planını vatandaşa açıkladıklarını belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinde il başkanlıkları ve 650 ilçede ilçe başkanlarının göreve başladığını anlatan Babacan, "Turizmden sanayiye KOBİ'lerden tarıma her alanda yapacağımız projelerin takvimini, hangi kaynaklarla nasıl yapacağımızı açıkladık." diye konuştu.

Partilerinin sağcı, solcu, muhafazakar, liberal ya da sosyal demokrat gibi siyasi terminolojisinin olmadığını vurgulayan Babacan, "İttifak konusunda kendi özgün siyasi kimliğimizi inşa etmek için uğraşıyoruz. Partimizin hedefleri var. Hiçbir siyasi partiyle ittifakla ilgili temasımız yok. Tabii ki siyasi partilerle diyaloğumuz var ama ittifak farklı bir şey. Ziyaretlerimizde ittifak kelimesi dahi geçmiyor." diye konuştu.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarına değine Babacan, özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddeti kırmızı alan olarak gördüklerini dile getirdi.

Basın toplantısının ardından Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 1. Olağan Kepez İlçe Kongresine katılan Babacan, iktidara gelmeleri durumunda yatırım ve üretime önem vererek ülkeyi zenginleştireceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Mehmet Siyahkoç'ın tek aday olduğu ilçe kongresinde oy kullanımına geçildi.