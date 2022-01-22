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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da düzenlediği basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da düzenlediği basın toplantısında konuştu Açıklaması

22.01.2022 13:32
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da düzenlediği basın toplantısında konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir araya gelmesine ilişkin "Siyasi partilerin kendi tercihleridir.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir araya gelmesine ilişkin "Siyasi partilerin kendi tercihleridir. İsteyen 2'li isteyen 3'lü, 4'lü, 5'li görüşür." değerlendirmesini yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Meram ve Karatay kongreleri için Konya'yı ziyaret ettiklerini belirterek " Türkiye'de 973 ilçemizden 703'üne ilçe başkanı görevlendirmiş durumdayız. Bu 703 ülkeden 515'inde de kongre sürecini tamamladık. Yılbaşı itibarıyla üye sayımız 100 bini geçti." dedi.

Yaklaşık 20 alanda detaylı eylem planları hazırladıklarını anlatan Babacan, "Birkaç aya bütün eylem planlarımızı açıklayacağız. Atacağımız her adım için mutlaka bütçe hesap ediyoruz. Devlet bütçesine sığmayacağını düşündüğümüz bir çalışmaya girmiyoruz. Çalışmalarımız, bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yapmadığı aynı zamanda devlet tarafından da hiç yapılmayan çalışmalar." ifadelerini kullandı.

Babacan, ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Şu andaki hükümetin, ülkeyi yöneten ortaklığın bir tarafında Sayın Erdoğan var, krizlerin ortağı, her krizde hükümetle ortak olan Bahçeli var, bir de 'Hükümetin rotasını biz çiziyoruz.' diyen Perinçek var. Dolayısıyla bu 3 yapılı ortaklığın artık ülkemizi yanlış bir yere doğru götürmeye başladığı ve hiçbir sorunu çözemediğini açık açık görüyoruz."

DEVA Partisi'nin herhangi bir ittifakta yer almadığına değinen Babacan, "İleride olabilecek ittifaklarla ilgili açıkladığımız tek bir karar var, 'Cumhur İttifakı tarafında asla yer almayız.' dedik. Seçime kadar mevcut ittifaklar nasıl şekillenir, yeni ittifak modelleri oluşabilir mi, bunlarla ilgili görüşmeler ve değerlendirmeler yapılabilir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'nun bir araya geldiği akşam yemeğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Babacan, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerin kendi tercihleridir. İsteyen 2'li isteyen 3'lü, 4'lü, 5'li görüşür. Ülkemizin yarınları adına iyi niyetli ve yapıcı her türlü çalışmayı, istişareyi memnuniyetle karşılarız. Biz zaten kendimiz her konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da düzenlediği basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da düzenlediği basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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