Üye Girişi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2) - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)

10.06.2021 00:06
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2), System.String[]

BABACAN: TÜRK SİYASETİNE YENİ BİR ÇALIŞMA USULÜ KAZANDIRIYORUZDemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Konya'da düzenlediği tarım toplantısında konuştu.

BABACAN: TÜRK SİYASETİNE YENİ BİR ÇALIŞMA USULÜ KAZANDIRIYORUZ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Konya'da düzenlediği tarım toplantısında konuştu. Hazırladıkları eylem planlarıyla ülke siyasetine yeni bir çalışma şekli kazandırdıklarını ifade eden Babacan şunları söyledi: "Dün sabahtan itibaren belki de siyasi tarihimizde ilk kez bir uygulama başlattık. Daha ortada seçim tarihi bile yokken. Ne zaman olursa olsun. Önümüzdeki seçimden sonra kurulacak hükümetin, ilk 90 günde ve ilk 365 günde neler yapacağının çalışmalarını tamamladık. Eylem planı adı verdiğimiz bu çalışmalar yaklaşık 20 ayrı başlıkta bulunuyor. Tarım bunlardan birisi ama ilki. Tutarlılık çok önemli. Eylem planımızın tutarlı olması lazım. Finansal ve maliyet olarak da yapılabilir şeyler olması lazım. Açıkladığımız eylem planının arkasında sonuna kadar durabilmemiz lazım. Bundan sonraki açıklamamız, parlamenter sistem ile ilgili olacak. Pek çok alanda hazırlıklar yapıyoruz. Bunlar bittikçe vatandaşlarımızla paylaşacağız. Böylelikle ülke siyasetine yeni bir perspektif, yeni bir soluk ve yeni bir çalışma usulü kazandırmış olacağız."


DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)

Tarım, Konya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2) - Son Dakika


Son Dakika

Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek 00:12 Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti 23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu 23:13 Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons 22:35 Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons En yakınları gözaltında! Kayıp çifti öldürüp tandıra gömmüşler 22:20 En yakınları gözaltında! Kayıp çifti öldürüp tandıra gömmüşler S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez 21:58 S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı 19:05 İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Acı haberi MSB paylaştı! Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir koronaya yenildi Acı haberi MSB paylaştı! Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir koronaya yenildi         
00:32
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu         
23:45
Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimali Putin'i kızdırdı: Sert konuşmak istemiyorum ancak çıkarlarımızı çiğnediler Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimali Putin'i kızdırdı: Sert konuşmak istemiyorum ancak çıkarlarımızı çiğnediler         
23:18
Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi         
23:09
40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere meydan okudu 40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere meydan okudu         
22:20
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar         
22:09
Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı         
20:37
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı         
19:10
Eltilerin kavgası hastanede bitti! Sopayla kafasına vurduğu kadını kanlar içinde bıraktı Eltilerin kavgası hastanede bitti! Sopayla kafasına vurduğu kadını kanlar içinde bıraktı         
18:39
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 00:50:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement