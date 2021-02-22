DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ordu'da partisinin Altınordu 1. Olağan Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ordu'da partisinin Altınordu 1. Olağan Kongresi'nde konuştu

22.02.2021 14:19

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz, herkesin güven içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için buradayız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz, herkesin güven içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için buradayız." dedi.

Babacan, Ordu'da bir düğün salonunda, partisinin Altınordu 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, DEVA Partisi kurulalı henüz bir yıl dolmadan, Türkiye'nin dört bir köşesinde çok hızlı bir şekilde teşkilatlandıklarını söyledi.

Bugüne kadar 43 ilde kongreleri tamamladıklarını aktaran Babacan, 81 ilin tamamında ise il başkanlarının, görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Babacan, yaklaşık 550 ilçede de ilçe başkanlarının bulunduğunu belirterek, "Geçen yazın sonunda birinci olağan kongremizi tamamlayarak rekor sayılan bir hızla seçimlere girmek için gerekli teşkilat kriterlerini de karşılamış durumdayız." diye konuştu.

DEVA Partisi'nin kapatılan bir partinin var olan yapısı üzerine konuşlanmış bir siyasi parti olmadığının altını çizen Babacan, "DEVA Partisi bölünmüş bir partinin kısmen hazır olan yapısı üzerine kurulmuş bir siyasi parti değildir. DEVA Partisi sıfırdan yeni bir kadroyla siyasete ilk defa bu çatı altında giren çok sayıda arkadaşımızla ve yepyeni bir teşkilat yapısıyla kurulan bir siyasi partidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz adeta tırnaklarımızla kazıya kazıya sıfırdan bir teşkilat inşa ediyoruz" ifadesini kullanan Babacan, Türkiye'nin tam da ihtiyacının bu olduğunu savundu.

Babacan, Türkiye'nin yepyeni siyasi bir harekete ihtiyaç duyduğunu ileri sürerek, "Vatandaşlarımız da bunu bekliyor. İşte DEVA Partisi tam da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde Türkiye genelinde yapılanıyor. DEVA Partisi, ülkemizin tümünü kucaklayan yepyeni bir Türkiye için yola çıkmış, ilkeler ve değerler üzerinde yükselen bir siyasi partidir." görüşünü dile getirdi.

DEVA Partisi'nin mevcut siyasi düzenden tümüyle soğumuş vatandaşların arayışına bir cevap olduğunu vurgulayan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz özgürlükler, demokrasi, adalet, huzur ve refah için yola çıktık. İnsan varsa devlet vardır anlayışı ile harekete geçtik. Önce insan dedik. Tek bir vatandaşımızın dahi bu ülkede kendini garip, dışlanmış, öteki hissetmemesi için kendimizi ortaya koyduk. Biz, herkesin güven içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için buradayız. Temel amacımız herkesin insan onuruna yaraşır, iş, aş, huzur ve refah sahibi olduğu bir ülkedir. Hedefimiz yatırımla, üretimle, ihracatla, bilek gücüyle, alın teriyle, akıl teriyle büyüyen, herkese fırsatlar sunan bir Türkiye'dir."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ordu'da partisinin Altınordu 1. Olağan Kongresi'nde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ordu'da partisinin Altınordu 1. Olağan Kongresi'nde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ordu'da partisinin Altınordu 1. Olağan Kongresi'nde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ordu'da partisinin Altınordu 1. Olağan Kongresi'nde konuştu

Ali Babacan, Altınordu, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ordu'da partisinin Altınordu 1. Olağan Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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