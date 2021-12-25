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Son dakika gündem: Babacan: "Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz" - Son Dakika

Son dakika gündem: Babacan: "Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz"

25.12.2021 17:34

Gelen son dakika haberine göre Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararlarını seçimler yaklaşınca vereceklerini söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararlarını seçimler yaklaşınca vereceklerini söyledi.

Babacan, Osmaniye'deki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, partilerinin, kuruluşundan sonra kısa sürede seçimlere girmeye hak kazanacak teşkilat yapısına kavuştuğunu belirtti.

Seçime girmeye hak kazanmayı en hızlı gerçekleştiren parti olduklarını aktaran Babacan, "Yakın tarihimizde hiçbir parti bu kadar hızlı bir şekilde, doğal yollarla, teşkilatlanma yoluyla seçime girmeye hak kazanamamıştı, şükür bunu başardık." diye konuştu.

Babacan, bir gazetecinin "cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ve ittifaka girip girmeyeceklerine" yönelik sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Şu an DEVA Partisi olarak diğer partilerle diyaloğumuz gayet iyi. Yani iktidar tarafındaki partileri bir yana koyacak olursak, diğer partilerle ilişki zeminimiz oldukça sıcak. Pek çok konuyu görüşüyoruz, istişare ediyoruz ama aynı zamanda güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili başlamış olan bir çalışmada 6 siyasi partiden biri olarak masada katkımızı sunuyoruz. Bu çalışma bir ittifak çalışması değil. Biliyorsunuz, bu 6 partiden 4'ü Millet İttifakı'nda yer alan partiler. Diğer ikisi yer almayan ama parlamenter sistem çalışmasına katkıda bulunan partiler, biri de biziz.

Biz bugün itibarıyla ittifakları veya cumhurbaşkanlığı adaylıklarını konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyoruz. Seçimler yaklaşınca ittifak meselesini o şartlara göre konuşuruz, değerlendiririz. O günkü şartlarda bunu değerlendirmemiz gerekiyor çünkü o gün geldiğinde mevcut ittifakların yapısının aynen korunup korunmayacağını bilemeyiz. Siyaseti biliyorsunuz, değişim çok hızlı olabiliyor. Yarın bakıyorsunuz farklı tablolar karşımıza çıkabiliyor. Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz."

Babacan, daha sonra bir düğün salonunda, partisinin Osmaniye Olağan İl Kongresine katıldı.

Kongrenin ardından esnaf ziyaretinde bulunan Babacan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika gündem: Babacan: Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz
Son dakika gündem: Babacan: Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz
Son dakika gündem: Babacan: Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz
Son dakika gündem: Babacan: Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz
Son dakika gündem: Babacan: Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz
Son dakika gündem: Babacan: Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz

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cumhurbaşkanı, Deva Partisi, Seçimler, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Babacan: 'Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Babacan: "Hem cumhurbaşkanı adaylıkları hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz" - Son Dakika
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