DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Elazığ kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Elazığ kongresinde konuştu Açıklaması

15.11.2020 15:37
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Elazığ kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek, "Bunu bilerek merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin karar alması, adımlar atması lazım." dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek, "Bunu bilerek merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin karar alması, adımlar atması lazım." dedi.

Babacan, bir otelde düzenlenen partisinin Elazığ 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depreme değindi.

"Deprem ve diğer tüm afetler sadece afet sonrasında müdahale edilecek olaylar değildir. Zararların önlenmesi mümkündür. Pek çok ülkede depremlerde ölüm sayıları bizdeki kadar yüksek olmuyor. Dünyanın başka yerlerinde Elazığ'ın yaşadığından daha şiddetli depremler yaşanıyor ancak böyle büyük zararlar meydana gelmiyor. Bizde ise maalesef her depremde canlarımız gidiyor." ifadelerini kullanan Babacan, şunları kaydetti:

"Deprem bu ülkenin gerçeği. Bunu bilerek merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin karar alması, adımlar atması lazım. Bugün atılan her adımda, yapılan her işlemde depremin ve diğer olası afetlerin planlaması mutlaka akılda tutulmalıdır. İzmir depremi olduğunda bir hafta boyunca kongrelerimizde kutlamayı durdurduk. Acı ortak bir acıdır. Devletin görevi bu acıları hemen sarmak, yaraları onarmaktır. Devletin görevi denetimleri yapmak, hasar gören binaları sınıflara ayırmak, her bir bina ile ilgili adil ve tutarlı çözümler üretmektir."

Tek listeyle gidilen seçimde, DEVA Partisi İl Başkanı Murat Dağhan yeniden seçildi.

Babacan ve beraberindekiler daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulundu, partinin il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ali Babacan, Türkiye, Elazığ, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Elazığ kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi
Formula 1'de şampiyon olan Lewis Hamilton: İmkansızı hayal edin, başarabilirsiniz Formula 1'de şampiyon olan Lewis Hamilton: İmkansızı hayal edin, başarabilirsiniz         
15:28
G.Saray'la mahkemelik olan Adnan Polat'a başkan olması için adaylık baskısı yapılıyor G.Saray'la mahkemelik olan Adnan Polat'a başkan olması için adaylık baskısı yapılıyor         
14:12
Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı         
13:31
PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı         
12:56
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı         
11:17
Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik         
10:01
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 15:41:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Elazığ kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei