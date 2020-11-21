DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kastamonu İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kastamonu İl Kongresi'ne katıldı

21.11.2020 17:17
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kastamonu İl Kongresi'ne katıldı, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kastamonu İl Kongresi'ne katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kastamonu İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, kentte esnaf ziyareti sonrası Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak eşit, adil, özgür bir ülke inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi.

DEVA kadrolarının hazır olduğunu belirten Babacan, "Bu kötü yönetimi sona erdirmek için damla damla tüm Türkiye'de büyüyoruz. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü tesis edecek, toplumsal barışı sağlayacak, Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek kadroların DEVA Partisi kadroları olduğunu tüm Türkiye biliyor. Bugünkü iktidar, ekonominin ve hukukun iyi dönem örneklerini verirken hep bizim işin başında olduğumuz günlerden bahsediyor." dedi.

Giresun'daki sel felaketinin ardından esnafa 50'şer bin lira hibe dağıtıldığını anlatan Babacan, "Esnafımızın hakkıdır ama madem orada bunu yapıyorsunuz, esnaf sadece Giresun'da değil ki, Türkiye'nin her yerinde. Depremden etkilenen illerimiz var. İzmir daha yeni deprem geçirdi. Elazığ, Van... Geçen hafta oralardaydık. Sordum buralarda bir şeyler var mı? Yok. Halbuki devlet bir destek verecekse ilkeler, kurallar bazında olmalı, devletin vereceği destek adil olmalı." ifadelerini kullandı.

Babacan, çiftçilerin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarımda kendi kendimize yetebilmeyi sağlayıp, ihracat yaparak çiftçimizi refaha erdirebileceğimizi biliyoruz. Nitelikli tarım faaliyetleri ve verimli meralarda yapılacak hayvancılık ile hem bölgemizin hem de ülkemizin kalkınmasını sağlayacağız. Öncelikle bu bereketli toprakların endemik bitkilerini, hayvan türlerini, balık türlerini tespit ve ıslah etmeyi hedefleyeceğiz. Çiftçi, sanayici ve üniversitenin iş birliği ile tarım ve hayvancılığı teknoloji ile buluşturacağız. Tarımı, hayvancılığı, sebze ve meyve üretimini koruyacağız, destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde il başkanlığına, mevcut başkan Hüseyin Canal seçildi.

Kastamonu, Konferans, Türkiye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kastamonu İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika


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