DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sinop İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Sinop İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de gençlerin gelecek kaygısı duyduklarını öne sürdü.

DEVA Partisi olarak iktidara geldiklerinde devlet kurumlarına girişlerde mülakat sistemini kaldıracaklarını anlatan Babacan, şöyle konuştu:

"Bu ülkede üniversite birinci sınıfa başlayan bir genç dört yıl sonra mezun olduğunda iş bulamayacağı karamsarlığını yaşıyor. Biz parti olarak gençlerin yarınlara olan umutlarını yeşertmek istiyoruz. Parti programımızda da yer aldığı gibi görevi üstlendiğimiz zaman devlet kurumlarına işe girişlerde mülakatı kaldıracağız. Eş, dost, akraba ilişkileri son bulacak. Liyakat esasına göre gençlerimiz yarınlarına umutla bakacak. Artık bu ülkenin gençleri göç ederek dışardan imkanları kovalamamalı. Bizim hedefimiz devleti gençlerin hizmetine sunmak."

Babacan, ülkenin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirterek, parti kadrolarının tüm sorunları çözecek bilgi ve birikime sahip olduğunu söyledi.

Kongrenin ardından patisinin il binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, esnaf ziyaretinde bulundu. ???????