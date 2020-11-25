DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Çanakkale İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Çanakkale İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, Çanakkale programı kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyli bir araya gelip esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ardından il başkanlığı binasının açılışını yapan Ali Babacan, kentteki basın mensuplarıyla görüştü.

Babacan, daha sonra bir otelde düzenlenen kongrede, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkeyi tıkanıklığa götürdüğünü savunan Babacan, "Bu yönetim sistemini değiştireceğiz. DEVA Partisi olarak söz veriyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile öncelikle gazi meclisimizi sistemin tam ortasına koyacağız ve güçlü kılacağız." ifadesini kullandı.

Kongrede tek liste aday olan Berkan Karaca il başkanlığına seçildi.

Ali Babacan, daha sonra Lapseki ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.