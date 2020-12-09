DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çankırı İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çankırı İl Kongresi'ne katıldı

09.12.2020 19:43
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çankırı İl Kongresi'ne katıldı, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi bugüne kadar siyasi tarihimizde teşkilatlanmayı en hızlı gerçekleştiren parti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi bugüne kadar siyasi tarihimizde teşkilatlanmayı en hızlı gerçekleştiren parti." dedi.

Partisinin 1. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çankırı'ya gelen Babacan, esnaf ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla buluşan Babacan, daha sonra kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, 43'üncü il kongresini yapmak üzere Çankırı'ya geldiklerine işaret ederek, yapacakları büyük kongrenin ardından il kongrelerine devam edeceklerini vurguladı.

"Bugün partimizin kuruluşunun dokuzuncu ayı." diyen Babacan, "Partimiz şu ana kadar baktığımızda en hızlı teşkilatlanan siyasi parti oldu Türkiye'de. Bugüne kadar 81 ilimizin 78'inde kurucu heyetimizi oluşturduk." ifadesini kullandı.

Partilerine büyük bir talep olduğunu dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gerçekten bir ümide ihtiyacı var. İçinde bulunduğu zor tablodan çıkış için gerçekten tutunacak bir dala ihtiyacı var. İşte bu tünelin ucundaki ışık adeta DEVA Partisi olmuş oldu. Vatandaşlarımız diğer siyasi partilere korku sebebiyle veya kimlik sebebiyle destek verirken bize verilen desteğin arkasında daha güzel yarınlar var."

DEVA Partisi'ni Türkiye'yi daha güzel yarınlara taşıyacak bir siyasi parti olarak gördüğünü belirten Babacan, "DEVA Partisi bugüne kadar siyasi tarihimizde teşkilatlanmayı en hızlı gerçekleştiren parti. Burada iyi bir yönetim, iyi bir genel başkanlık, iyi bir liderlik olmasaydı Türkiye genelinde on binlerce insan kolay kolay mobilize olmaz, kolay kolay hızlı bir şekilde teşkilatlanma gerçekleşemez. Dolayısıyla bizim gelecekle ilgili açıkçası beklentilerimiz son derece olumlu. Vatandaşlarımızın tutumu oldukça olumlu. 43 ilde bugüne kadar en ufak bir olumsuz tabloyla karşılaşmadık." diye konuştu.

Babacan, basın toplantısının ardından partisinin il kongresine katıldı.

Burada partililere seslenen Babacan, hükümet politikalarını eleştirerek şunları kaydetti:

"Biz Çankırı'mızın da sorunlarını görüyoruz, duyuyor, biliyoruz. Çankırılı çiftçimiz perişan durumda. Giderek yoksullaşıyor. Çünkü gübre, tohum, ilaç fiyatları hepsi dövize bağlı ve hızla artıyor. Dünya çapında yaşanan pandemi krizi bir kez daha gösterdi ki tarım çok kilit bir sektör. Gıda güvenliği çok önemli. Bir ülkenin geleceği kendi kendine yeterli bir tarım sektörünü şart kılıyor. Türkiye bu konuda olağanüstü bir potansiyele sahip. Sadece kendi kendine yeten değil, tüm dünyaya tarım ürünlerini, tarıma dayalı sanayi ürünlerini, gıdayı ihraç edebilecek bir potansiyel var Çankırı'da. Biz insana, toprağa, çevreye saygılı üretici ve tüketicinin haklarını koruyan, sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretimi esas alıyoruz. Veriye ve bilime dayalı yüksek katma değer üreten, rekabetçi ve yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmak istiyoruz."

Ali Babacan, Türkiye, Çankırı, Tarım, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çankırı İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Traktörün römorku su tahliye kanalına devrildi: Koca öldü, eşi yaralandı Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti
Göztepe maçında cezalı duruma düşen Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak Göztepe maçında cezalı duruma düşen Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak         
19:52
Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında         
19:37
PSG'li ve Başakşehirli futbolcular ırkçılığa karşı sahaya el ele çıkacak PSG'li ve Başakşehirli futbolcular ırkçılığa karşı sahaya el ele çıkacak         
19:01
Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti         
18:50
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu         
15:39
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 19:59:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çankırı İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei