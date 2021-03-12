DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

12.03.2021 14:09

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bütün hazırlıklarının gençlerin ve çocukların yarınları için daha yaşanılabilir bir ülke inşa etmek olduğunu söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bütün hazırlıklarının gençlerin ve çocukların yarınları için daha yaşanılabilir bir ülke inşa etmek olduğunu söyledi.

Babacan, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, DEVA Partisi'nin kuruluşundan bu yana henüz bir yıl geçmediğini ancak Türkiye'nin dört bir köşesinde çok hızlı şekilde teşkilatlandıklarını söyledi.

DEVA Partisi olarak çocukların eğitimi konusunda bir tek gün dahi kaybedilmemesi gerektiğini düşündüklerini dile getiren Babacan, bu alandaki çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Babacan, şöyle devam etti:

"Tüm bu çalışmalarımızı, yarınlarımızı şimdiden kurmak için vakit kaybetmeden yapıyoruz. Çocuklarımızın yarınları şimdiki gibi yanlış eğitim politikalarıyla yok edilemez. Bütün hazırlığımız gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları için daha yaşanılabilir bir ülke inşa etmek. Daha doğru, daha iyi eğitim öğretim altyapısı hazırlamamız lazım. ve diyoruz ki çocukların ve gençlerin artık devası hazır, Türkiye'nin, yarınların devası hazır."

Boğaziçi Üniversitesindeki gelişmelerle üniversitelerin özerkliğinin tartışma konusu olduğunu belirten Babacan, "Biz üniversitelerle ilgili ne diyoruz; idari özerklik ve bilimsel özgürlük diyoruz. Üniversitelerin kendi potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için mutlaka bu iki şart yerine getirilmeli." diye konuştu.

Babacan, yatırımla, üretimle, ihracatla, bilek gücüyle, alın teriyle, akıl teriyle büyüyen ve herkese fırsatlar sunan bir Türkiye oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Ali Babacan, Türkiye, Amasya, Düğün, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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