DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Gerze İlçe Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Nerede bir hak ihlali, nerede bir zulüm varsa, o haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında biz olacağız." dedi.

Partisinin Gerze İlçe Başkanlığının bir otelde gerçekleştirilen 1. Olağan Kongresi'ne katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, hukukun olmadığı bir ülkede, ekonomik alanda da gelişmişliğin sağlanamayacağını söyledi.

Meclis kürsülerinden yargı mensuplarına yönelik had bildirilmesine artık "dur" denilmesinin zamanının geldiğini belirten Babacan, DEVA Partisi olarak, haksızlığa ve zulme uğrayan her vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz haksız yere özgürlükleri kısıtlananların hep yanlarında olduk, olacağız. Nerede bir hak ihlali, nerede bir zulüm varsa, o haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında biz olacağız. Aynı zamanda hak ihlalleri olduğuna yönelik kararlarının altına imza atan cesur, yürekli hakimlerin de yanında olacağız. Maalesef Anayasa'nın hükümlerinin her gün ihlal edildiği bir ülkede hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Hukukun olmadığı bir ülkede de iyiye giden bir ekonomiden söz etmek mümkün değil. Boşa kürek çekmesinler, boşuna uğraşmasınlar. Sağlam bir ekonomi ancak sağlam bir hukukun temeline oturur."

Babacan, kongrenin ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.