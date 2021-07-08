DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bafra İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bafra 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Babacan, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek parti olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Bizler gece gündüz demeden ülkemiz için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İktidarımızın ilk 90 ve 360. gününde uygulayacağımız ayağı yere basan somut eylem planlarımızı şimdiden hazırlıyoruz." diye konuştu.

Partilerinin politikalarını millete anlatmak amacıyla il il, ilçe ilçe dolaştıklarını aktaran Babacan, "Sandık halkımızın önüne sanki bu pazar konulacakmış gibi çalışıyoruz. İktidara gelince neler yapacağımızı bütün detaylarıyla çalışıyoruz. Bu ülkenin kaybedecek bir dakikası bile yok. Yapacak çok işimiz var." dedi.

Çiftçiye destek içeren tarım politikalarını anlatan Babacan, "Tarım desteklerini üretim yapılan dönemin başında açıklayacağız. Ödemeleri aynı yıl içinde gerçekleştireceğiz. Sulu tarım yapan çiftçimizin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlaması yaparak en az üç kat arttıracağız. Kuraklıkla mücadele amacıyla toprağı teknoloji ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede esnafı ziyaret eden Babacan, vatandaşların sorunlarını da dinledi.