DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin İnegöl ilçe başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İnegöl ilçe başkanlığını düzenlenen törenle açtı.

Açılışta partililere hitap eden Babacan, Türkiye'nin 81 ilinde il başkanlarını görevlendirdiklerini söyledi. Babacan, 650'ye yakın ilçede de teşkilatlandıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlçe merkezlerimiz önemli. Asıl çalışma sahada. Girmedik sokak bırakmayacağız, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Uğranmadık dükkan bırakmayacağız. Çarşı ve pazarları mutlaka gezeceğiz. DEVA Partisinin hedeflerini, gençler için yapacaklarını vatandaşlara anlatacağız."

Açılıştan sonra İnegöl ilçe merkezini de gezen Babacan, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.