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Babacan: "Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız" - Son Dakika

Babacan: "Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız"

24.09.2021 16:55

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. Güveni tesis edeceğiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. Güveni tesis edeceğiz. Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız." dedi.

İlçede bir davet salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Babacan, İnegöl'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, özgürlükçü bir Türkiye umudunu yükseltmek istediklerini söyledi. Babacan, emeklileri, sanayiciyi, aileleri, gençleri ve esnafı düşünen bir siyasi anlayışta olduklarını belirterek sorunlarının çözümü için yola çıktıklarını anlattı.

Hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, "Rekabet ortamını sağlayın, üretimi bollaştırın zaten fiyatlar düşer. Fiyatların düşmesinin asıl metodu bolluktur, üretimdir. Ülke harıl harıl üretecek, bolluk olacak ki bolluğun olduğu yerde fiyatlar makulleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, seçimlerde başarı hedeflediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. Güveni tesis edeceğiz. Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyle topyekun zenginleşeceğiz. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir ülke yapacağız Türkiye'yi. DEVA Partisi, kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli, çözümün sözcüsü bizler olacağız."

DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkanlığına seçilen Kani Ahmet Erbay, Babacan'a hediye takdim etti.

Babacan: Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız
Babacan: Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız
Babacan: Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız
Babacan: Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız
Babacan: Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız
Babacan: Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız
Babacan: Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız
Babacan: Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız

Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, İnegöl, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babacan: 'Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babacan: "Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız" - Son Dakika
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