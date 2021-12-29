DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin temelinde güven bulunduğunu belirterek "Güven olmayınca ekonomi düzelmez, ağzıyla kuş tutsa beceremez." dedi.

Babacan, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partinin teşkilatlanmasına yönelik bilgi vererek 81 il ve 700 ilçede başkanların belirlendiğini söyledi.

Ali Babacan, siyasette bir ilke imza atarak 20 alanda detaylı eylem planı hazırladıklarını, iktidar olmaları halinde, ilk 90 ve 360 günde yapacaklarını adım adım açıklamaya başladıklarını kaydetti.

"Kur korumalı TL vadeli mevduat" uygulamasını eleştiren Babacan, "Bu uygulama rahmetli Özal'ın 'Ders alın.' dediği, 'Gelecek nesilleri yük altına sokmayın.' diye uyardığı sistemin hemen hemen tamamen aynısı. Erdoğan, 20 Aralık'ta açıkladığı yeni programla Özal'ın seneler evvel 'Acı tecrübe.' dediği sistemi diriltti. Özal'ın, 'Bilgisizliğin vesikası.' dediği bir modeli tekrar çıkardı vatandaşın önüne getirdi. Erdoğan'ın şapkadan çıkardığı bu 1970 model tavşanı, rahmetli Özal, 'Kendilerini uyanık sananların dalaveresi.' diye tanımlamıştı." diye konuştu.

Akıl, bilim ve rasyonalite dışı ekonomi uygulamalarının ülkeye çok büyük bedeller ödettiğini ifade eden Ali Babacan, "Üzgünüm, seçim gününe kadar maalesef bu bedeller ödenmeye devam edecek. Çünkü ders almıyorlar. Paralel bir evrende yaşıyorlar." dedi.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın inşa ettiği "orta direğin" çökertildiğini savunan Babacan, "Ülkede son yıllarda gelir dağılımı iyice bozuldu. Bunu TÜİK bile saklayamıyor. TÜİK bile artık minareyi kılıfa sığdıramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özal döneminin icraatlarını anımsatan Babacan, şöyle devam etti:

"Erdoğan, ikide bir Özal'dan bahsediyor ancak Özal'ın yaptığının tam tersini yapıyor. Erdoğan Özal'ı bilmiyor ama kim biliyor arkadaşlar biliyor musunuz? İktidarın rotasını çizdiğini söyleyen Perinçek gayet iyi biliyor. Perinçek, 'Özal ne dediyse tersini yapacağız. Onların hepsi çöplük' diyor. Halkın desteğiyle siyaset yapamayan, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde iktidara rota çizen birisi, çıkmış, rahmetli Özal'a çöplük muamelesi yapıyor. Sayın Erdoğan, buradan size sesleniyorum, şu ortaklarınıza dönün iyice bakın. Farkında mısınız bilmem ama 28 Şubatçılarla, mafya-çete dostlarıyla aynı gemidesiniz."

Ali Babacan, ekonomide güvenin önemine işaret ederek, "Ekonominin temelinde güven vardır. Güven olmayınca ekonomi düzelmez, ağzıyla kuş tutsa beceremez." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı açıklamalarını anımsatan Ali Babacan, "Zamanında Erdoğan ile beraber yasaklarla, yoksullukla ve yolsuzluklarla mücadelenin içinde olmuş bir arkadaşınızım. Ülkeme ve milletime hizmet için gece gündüz çalıştım. Zaman zaman anlaşmazlıklar yaşasam da benim o ilk yıllarda birlikte çalıştığım kişi böyle biri değildi, inanın değildi. 'Açım, işsizim' diyene, nankör denir mi?" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, iktidara gelmeleri halinde güçlü bir ekonomiyle sosyal yardımların miktar ve çeşidini artıracaklarını söyledi.