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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Finans Eylem Planı'nı tanıttı Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Finans Eylem Planı'nı tanıttı Açıklaması

10.02.2022 15:12
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Finans Eylem Planı'nı tanıttı Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, güçlü bir ekonominin ancak tam demokratik Türkiye zemininde yükseleceğini söyledi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, güçlü bir ekonominin ancak tam demokratik Türkiye zemininde yükseleceğini söyledi.

Babacan, bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin "Ekonomi ve Finans Eylem Planı"nı tanıttı.

DEVA Partisi olarak ülkenin sorunlarını çözmek için 90 ve 360 günlük eylem planları hazırladıklarını ifade eden Babacan, bugüne kadar tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar ve dijital dönüşüm teknolojileri konulu 4 eylem planının takdir topladığını anlattı.

Ne yapmaları gerektiğini çok iyi bildiklerini belirten Babacan, "Güçlü ekonomi ancak tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir. Güçlü bir ekonomi ancak ve ancak özgürlüklerin tesis edildiği, insan haklarının tanındığı, hukukun ve adaletin tam işlediği, ehliyetin, liyakatin ve istişarenin devletin her kademesinde egemen olduğu bir Türkiye zemininde yükselecektir." dedi.

Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelir, gelir dağılımı adaleti ve uluslararası yolsuzluk algı endeksindeki sıralamalarının gerilediğini savunan Babacan, "Eylem planımızın temelinde, partimizin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi yer alıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin yarınlarını şimdiden sistematik biçimde tasarladıklarını anlatan Babacan, şöyle devam etti:

"Sistemin makroekonomi ayağı fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlarken, sektörel politikalar alanı rekabet gücümüzü yükselten hamlelere odaklanacak. Büyümenin kapsayıcı olması ve nimetlerinden herkesin adil şekilde faydalanması amacıyla iyi tasarlanmış sosyal politikalar uygulanacak. Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişine, doğa hakları ve çevre eylem planımız öncülük edecek. Eğitim eylem planımız, gençleri yarınların bilgisi ve becerisiyle donatan bir yaklaşımla hazırlanacak."

"Aşırı yoksulluk sıfıra, enflasyon ve işsizlik tek haneye çekilecek"

Kişi başına düşen milli geliri, iktidarlarının birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselteceklerini savunan Babacan, enflasyon ve işsizlik oranlarında da tek haneli rakamları hedeflediklerini kaydetti.

Babacan, eylem planının beş temel hedefini şöyle sıraladı:

"Birinci hedefimiz Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarıp, kişi başına milli geliri iktidarımızın birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmektir. İkinci hedefimiz ülkemizi gelir dağılımında OECD içinde en kötü sırada olmaktan kurtarmaktır. Aşırı yoksulluğu yeniden sıfırlamaktır. Üçüncü hedefimiz dünya pazarlarındaki piyasa payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturmak ve dünyaya yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmaktır. İlk üç hedefimizi, Türkiye'nin yıldızını dünya çapında parlatmak amacıyla belirledik. Çünkü, İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif'in dediği gibi 'Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz, davranmayacak kimse bu meydana atılmaz' şiarıyla hareket ediyoruz. Bu meydanı dolduracak olanların da DEVA Partisi'nin ehliyet ve liyakat sahibi kadroları olacağını gayet iyi biliyoruz. Dördüncü hedefimiz enflasyonu bir kez daha tek haneli ve düşük rakamlara indirmektir. Yine iş başa düşecek. Beşinci hedefimiz işsizlik oranını tek haneli seviyeye yeniden çekmektir."

Babacan, Kamu İhale Kanunu'nu Avrupa Birliği'nde 28 ülkede kullanılan mevzuatı referans alarak yeniden yazacaklarını ve bu kanunun değiştirilmesinde Meclis'te nitelikli çoğunluk şartı getireceklerini bildirdi.

Eylem planının detaylarını DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı paylaştı.

Toplantının sonunda bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarına ilişkin, "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadelerinin sorulması üzerine Babacan, protesto ve boykot hakkının vatandaşların en doğal, anayasal hakkı olduğunu belirterek desteklediğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Finans Eylem Planı'nı tanıttı Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Finans Eylem Planı'nı tanıttı Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Finans Eylem Planı'nı tanıttı Açıklaması

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Togo Cumhuriyeti, Deva Partisi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Finans Eylem Planı'nı tanıttı Açıklaması - Son Dakika


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