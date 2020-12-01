DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti Açıklaması

01.12.2020 17:09
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti Açıklaması, System.String[]

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirlere ilişkin, "Biz idealinin daha katı bir kapanma, süresi belirlenmiş ama o kapanma döneminde de kapanmanın tüm ekonomik zorluklarını telafi edecek bir yaklaşımla bu işin çözülebileceğine inanıyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirlere ilişkin, "Biz idealinin daha katı bir kapanma, süresi belirlenmiş ama o kapanma döneminde de kapanmanın tüm ekonomik zorluklarını telafi edecek bir yaklaşımla bu işin çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Babacan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da aralarında bulunduğu sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini partisinin genel merkezinde kabul etti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Babacan, toplantıda Kovid-19 salgını süreci, bu sürecin sağlık ve ekonomi üzerindeki etkisine yönelik konuların görüşüldüğünü söyledi.

Babacan, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden 7 gün sonra tavsiye kararlarını açıkladıklarını belirterek, sağlık meslek örgütlerinin bu sürecin dışında tutulması ve çalışma gruplarında yer verilmemesinin başlı başına vahim bir durum olduğunu ifade etti.

Fincancı da Kovid-19 ile mücadelede yaşanan eşitsizliklerle salgının büyük bir alanı kapsadığını savunarak şöyle konuştu:

"Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi değil, sindemi demiştik. Çünkü eklenen eşitsizlik, sağlık sorunlarıyla aslında kocaman bir alanı kapsıyor. Biz salgınla mücadele ederken eşitsizliklere karşı da mücadele etmek zorundayız. Yaşanan bütün o yoksulluğa, açlığa, yalnızlaşmaya, ayrımcılığa da dik durmalıyız, karşı durmalıyız ki bu salgınla başa çıkabilelim."

Babacan gazetecilerin sorularını yanıtladı

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu ülkede Kürt sorunu yoktur." açıklamasına yönelik soru üzerine, "Eğer bu ülkede 'Kürt sorunu var mıdır, yok mudur?' diye öğrenmek istiyorsak, bunu ilk başta bu ülkedeki Kürt vatandaşlarımıza sormamız lazım. Yani hükümetin tek taraflı değerlendirmesi bu sorunun varlığını ortadan kaldırmıyor." dedi.

Babacan, Avrupa Birliği (AB) zirvesine yönelik bir soruya cevap verirken, zirveyle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi. Türkiye'nin, AB'nin kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapmasını beklememesi gerektiğini savunan Babacan, Türkiye'nin adalet ve hukuk konusunda doğru yerde durması gerektiğini ifade etti.

Ali Babacan, Kovid-19 ile mücadelede yeni tedbirlere ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Biz idealinin daha katı bir kapanma, süresi belirlenmiş ama o kapanma döneminde de kapanmanın tüm ekonomik zorluklarını telafi edecek bir yaklaşımla bu işin çözülebileceğine inanıyoruz. Ama dediğim gibi telafi edecek kaynak olmadığı, tükendiği ve israfla çarçur edildiği için şu anda yapamıyorlar. Sorunun tam merkezinde o var."

Görüşmede, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Atilla Stephan Ataç, Türk Eczacıları Birliği Merkez Konseyi Başkanı Erdoğan Çolak, Tüm Radyololoji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali İpekli, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol ve Türk Psikologlar Derneği Başkanı İlkiz Altınoğlu Dikmeer yer aldı.

Türk Tabipleri Birliği, Ali Babacan, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu
Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor         
16:56
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak         
16:31
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz         
15:57
ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı         
15:37
Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın         
15:35
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
15 yıl önce öldürülen kadının 'koli bandıyla' yakalanan katilinden kan donduran ifade: Gittiğimde bıçaklanmıştı, birkaç kere de ben sapladım 15 yıl önce öldürülen kadının 'koli bandıyla' yakalanan katilinden kan donduran ifade: Gittiğimde bıçaklanmıştı, birkaç kere de ben sapladım         
13:52
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 17:18:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei