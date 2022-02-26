DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu Açıklaması

26.02.2022 18:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyaseti siyaset için değil, bu topraklar, vatandaşlar ve gençler için yaptıklarını belirterek, "Ancak böyle meşru demokratik siyasetle ülkemizin yeniden ayağa kalkabileceğine inanıyoruz.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyaseti siyaset için değil, bu topraklar, vatandaşlar ve gençler için yaptıklarını belirterek, "Ancak böyle meşru demokratik siyasetle ülkemizin yeniden ayağa kalkabileceğine inanıyoruz." dedi.

Sakarya Yerel Kültür Derneğinin 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Babacan, derneğe ait otağın girişinde üyeler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Babacan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını koruyabilmesinin kendine ait değerlere sahip çıkılması sonucu olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından ders alınması gerektiğini belirten Babacan, büyük bedeller ödenerek kazanılan vatan toprağının her bir santimetrekaresinin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Babacan, Türkiye'nin ekonomisi, ordusu, en önemlisi de itibarıyla güçlü kılınması için çalışılması gerektiğine değinerek, tüm dünyaya "Türkiye kimseyi yanıltmaz, Türkiye dimdik durur, her zaman doğrunun, her zaman adaletin yanında durur." dedirtilmesi gerektiğini anlattı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, şunları kaydetti:

"Siyaseti siyaset için değil, bu topraklar için, vatandaşlarımız için ve gençler için yapıyoruz. Ancak böyle meşru demokratik siyasetle ülkemizin yeniden ayağa kalkabileceğine inanıyoruz. Demokrasi çok çok kıymetli değerimiz. Halkımızın iradesinin doğrudan yönetime yansıdığı bir yönetim modeli ülkemiz için çok çok kıymetli. Bu koskoca ülkenin tek bir merkezden, tek bir imzayla yönetilmesi imkansız."

Konuşmalarına ardından katılımcılara keşkek ikramında bulunuldu.

Programa, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Zengin, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu Açıklaması

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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