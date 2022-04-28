Babacan: "DEVA Partisi adıyla sanıyla şanıyla namıyla her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak" - Son Dakika
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Babacan: "DEVA Partisi adıyla sanıyla şanıyla namıyla her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak"

28.04.2022 23:08
Babacan: "DEVA Partisi adıyla sanıyla şanıyla namıyla her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kendi adıyla oy pusulasında yerini alacağını söyledi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kendi adıyla oy pusulasında yerini alacağını söyledi.

Babacan, partisinin Sakarya İl Başkanlığınca Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Babacan, Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u tebrik etti.

Kendilerinin işinin ülkeyi her alanda süper lige yükseltmek olduğunu ifade eden Babacan, bu pazar seçim olacakmış gibi hazırlandıklarını anlattı.

Tüm ülkeyi karış karış gezdiklerini belirten Babacan, "DEVA Partisi adıyla sanıyla şanıyla namıyla her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak. Türkiye'nin devası bu gençler, bu güçlü nüfusu." dedi.

Türkiye'nin yanındaki coğrafyalara baktıklarında hallerine şükrettiklerini aktaran Babacan, çok ve dosdoğru çalışmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Ülkenin tüm zorlukları aşma gücüne sahip olduğuna değinen Babacan, vatanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'yi iyi yönetmeye talip olduklarına işaret eden Babacan, birçok alanda eylem planı hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Babacan, iftarın ardından Serdivan ilçesindeki Bağlar Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babacan: 'DEVA Partisi adıyla sanıyla şanıyla namıyla her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babacan: "DEVA Partisi adıyla sanıyla şanıyla namıyla her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak" - Son Dakika
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