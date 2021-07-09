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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da "Basınla buluşma" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da "Basınla buluşma" programında konuştu Açıklaması

09.07.2021 00:12
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "(Anayasa değişikliği) Bu süreçte diğer kuruluşlar, diğer örgütlerle istişarelerimiz sürdüreceğiz ve nihayetinde de bu anayasa değişiklik metninin bir ortak metin haline gelmesi için çaba göstereceğiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "(Anayasa değişikliği) Bu süreçte diğer kuruluşlar, diğer örgütlerle istişarelerimiz sürdüreceğiz ve nihayetinde de bu anayasa değişiklik metninin bir ortak metin haline gelmesi için çaba göstereceğiz." dedi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir restoranda düzenlenen "Basınla buluşma" programında konuşan Babacan, parlamenter sistemle ilgili hazırlıklarının olduğunu söyledi.

Türkiye'de güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin gelmesi gerektiğini belirten Babacan, "Bu eskiye dönüş anlamında değil, tam tersine bütün bu yaşadıklarımızdan tecrübeler edinip bütün bu yaşadıklarımızdan ders alıp hataların tekrar edilmemesi için ve Türkiye'de hem toplumun güçlü olması için hem de devlet kurumlarının güçlü olması için parlamenter sistemin çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı geçen aralık ayında tamamladık." diye konuştu.

Kodifikasyonu tamamlanmış 74 maddelik anayasa değişikliği paketi hazırladıklarını aktaran Babacan, diğer siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, akademisyenlerle derin istişareler yaptıktan sonra hazırlıklarını açıklayacaklarını kaydetti.

Hiçbir siyasi partinin halihazırda Meclis'te anayasayı değiştirecek çoğunluğunun olmadığını öne süren Babacan, şöyle devam etti:

"Şöyle bir siyasi tabloya baktığımızda, seçim öncesinde de seçim sonrasında da tek bir siyasi partinin tek başına anayasayı değiştirme gücünün olamayacağını biz düşünüyoruz. Seçimlerden önce şu an meclis aritmetiğinde mümkün değil. İktidar partilerini bile toplayınca bile AK Parti artı MHP, 360'ı bulamıyorlar. 'Anayasayı değiştirelim' deseler, öyle bir imkan yok. Seçimlerden sonra oluşacak mecliste de yine tek bir partinin 360 milletvekili, 400 milletvekili çıkarmasını biraz düşük görüyoruz. Bizim en olası senaryoya karşı hazır olmamız lazım. En olası senaryoda nedir, toplumsal mutabakat arayışı. Yani anayasa konusunda çalışan kafa yoran, bu işlere emek veren kim var, kim yoksa, ister siyasi parti olsun, ister diğer kuruluşlar olsun, çalışmalarını bir araya getirmeleri, beraberce ortak bir zemin aralamaları ve bu ortak zemin arayışı, toplumsal mutabakat arayışı sonucunda ortak bir doküman oluşması... Biz bunun böyle yürümesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için kendi başımıza çıkıp DEVA Partisi'nin mührünü vurup bir anayasa değişiklik paketi açıklamadık. Hazırlığımız tamam ama açıklamadık, çünkü gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Diğer partilerden açıklayanlar var, açıklamayanlar var. Biz biraz daha bekleyeceğiz. Bu süreçte diğer kuruluşlar, diğer örgütlerle istişarelerimiz sürdüreceğiz ve nihayetinde de bu anayasa değişiklik metninin bir ortak metin haline gelmesi için çaba göstereceğiz."

Anayasa değişikliğinin sadece yasama, yürütme ve yargı maddelerinin değiştirilmesiyle olmadığını ifade eden Babacan, siyasi parti yasası, seçimle ilgili yasal düzenlemeler ve meclis iç tüzüğünde de değişikliklerinin yapılması gerektiğini savundu.

Babacan, daha sonra kentte görev yapan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da Basınla buluşma programında konuştu Açıklaması

Anayasa değişikliği, Deva Partisi, Anayasa, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da 'Basınla buluşma' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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