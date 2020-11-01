DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

01.11.2020 17:29
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu toprakların insanı, kimliği, kökeni, inancı, görüşü ne olursa olsun birbirini çok seviyor, başkasının acısını kendisinin acısı sayıyor.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu toprakların insanı, kimliği, kökeni, inancı, görüşü ne olursa olsun birbirini çok seviyor, başkasının acısını kendisinin acısı sayıyor. Elini uzatmaktan çekinmiyor. Biz birbirimizi çok seviyoruz, daha da çok seveceğiz." dedi.

Babacan, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra kongrenin yapılacağı restorana geçen Ali Babacan, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Partisinden bir heyetin İzmir'de bulunduğunu ve kendisinin de yarın orada olacağını anlatan Babacan, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Kalbinin İzmir'de olduğunu ve yaraları en kısa sürede hep beraber saracaklarını belirten Ali Babacan, "Hep beraber depremle ilgili tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu, depremle ilgili hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

İzmir'deki depremde halkın bir arada yaşama kültürünü en güzel şekilde yine gösterdiğini kaydeden Babacan, şöyle devam etti:

"İzmir'den haberler gelir gelmez ülkemizin her yanından, toplumun tüm kesiminden herkes seferber oldu. Afet bölgesine insanlar akın etti, oteller, pansiyonlar kapılarını açtı. İnsanlar sokaklarda ellerinden ne geliyorsa yapabileceğini yapmaya başladı. Ne için diye sorduğumuzda, şunu açıkça görüyoruz ki bu toprakların insanı kimliği, kökeni, inancı, görüşü ne olursa olsun birbirini çok seviyor, başkasının acısını kendisinin acısı sayıyor. Elini uzatmaktan çekinmiyor. Biz birbirimizi çok seviyoruz, daha da çok seveceğiz. Bu topraklar yüzyıllardır sevgiye, saygıya, birlikte yaşama iradesine şahit oldu."

Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığını, bu sürede büyük başarılar elde ettiğini ve badireler atlattığını dile getirdi.

Savaşlarla son derece yıkılmış bir ülkeden genç bir demokrasi kurulduğunu anlatan Babacan, "Her alanda ülkemizi ileriye taşıdık ama geçtiğimiz bir yüzyılda büyük acılar da yaşadık. Türkiye'de herkes bir kere düşman, bir kere üvey evlat, en az bir kere mağdur oldu. Adeta acılarımızla işlendik. Biz DEVA Partisi olarak açıkça söylüyoruz ki artık eski hesaplaşmaları, kavgaları arkada bırakıp, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Kavgalar, hesaplaşmalar hiçbir derdimize çare olmadı, olmuyor. Geçmiş doğrularıyla, yanlışlarıyla içinden geçtiğimiz ortak geçmişimizdir." şeklinde konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşu, Ali Babacan, Şanlıurfa, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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