ŞANLIURFA - Babacan: "Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl ödeyeceğiz" - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Babacan: "Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl ödeyeceğiz"

22.04.2022 16:18

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl açıklayacağız ve aynı yıl ödeyeceğiz.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl açıklayacağız ve aynı yıl ödeyeceğiz. Çiftçimiz buğdayı, mısırı, pamuğu ekmeden önce ne kadar destek alacağını bilecek ve ona göre karar verecek." dedi.

Babacan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Kışla Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Ceylanpınar Caddesi'nde bir süre yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye parkında toplanan vatandaşlara seslenen Babacan, ülkede önemli sorunların olduğunu ve hepsini çözme noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Ülkenin sorunlarını yaşayanlardan dinledikleri için iyi bildiklerini dile getiren Babacan, başkaları gibi vatandaştan kopuk olmadıklarını anlattı.

Çiftçilerin yüksek girdi maliyetleri karşısında zor durumda kaldığını ve bunun da üretimi etkilemesinden endişe ettiğini aktaran Babacan, iktidarları döneminde çiftçinin gübre ücretinin yarısını hükümetin karşılayacağını ve bütün sulama yatırımlarının ise bitirileceğini savundu.

Babacan, çiftçinin ürünü ekmeden önce ne kadar destek alacağını bilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl açıklayacağız ve aynı yıl ödeyeceğiz. Çiftçimiz buğdayı, mısırı, pamuğu ekmeden önce ne kadar destek alacağını bilecek ve ona göre karar verecek. Üretimi yaptığı yıl hemen desteğini alacak. Şimdi biliyorsunuz, ekim dikim yapılıyor, hasat alınıyor, destek sonradan geliyor o da 1 sene sonra ödeniyor."

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Babacan, sosyal devlet anlayışıyla üreticilere yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.

Babacan, göreve gelmeleri halinde enflasyonu 2 yıl içerisinde tek haneye indireceklerini iddia ederek, "İnşallah çok daha iyisini yapacağız. Bu enflasyon yeniden düşecek. Çiftçimizin yüzü yeniden gülecek, bu milletin alım gücü yükseltecek. Bizi bilen bilir, biz söz verdik mi yaparız. Yapamayacağımız bir sözü de asla vermeyiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden, esnaf gezisini sürdürerek talepleri dinleyen Babacan, daha sonra partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı.

ŞANLIURFA - Babacan: Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl ödeyeceğiz
ŞANLIURFA - Babacan: Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl ödeyeceğiz
ŞANLIURFA - Babacan: Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl ödeyeceğiz
ŞANLIURFA - Babacan: Çiftçilere yapacağımız destekleri, üretim yapılan yıl ödeyeceğiz

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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