DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şemdinli ve Yüksekova'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki partililerle Şemdinli'ye giden Babacan, esnafı ziyaret etti, ilçe sakinlerinin taleplerini dinledi.

Temaslarının ardından Yüksekova'ya geçen Babacan, partililerle bir araya geldi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç'ı ziyaret etti.

Babacan, iş yeri sahiplerinin sorun ve taleplerini dinledikten sonra ilçeden ayrıldı.