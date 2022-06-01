DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Sosyal devlet ilkesine sahip çıkacağız, gelir adaletini sağlayacağız" - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Sosyal devlet ilkesine sahip çıkacağız, gelir adaletini sağlayacağız"

01.06.2022 16:55
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Sosyal devlet ilkesine sahip çıkacağız, gelir adaletini sağlayacağız"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de özgürlükçü bir kamu düzenini tesis edeceklerini, sosyal devlet ilkesine sahip çıkacaklarını ve gelir adaletini sağlayacaklarını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de özgürlükçü bir kamu düzenini tesis edeceklerini, sosyal devlet ilkesine sahip çıkacaklarını ve gelir adaletini sağlayacaklarını söyledi.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Seçimlere DEVA Partisi adı altında gireceklerini, bir yandan da partiler arası diyalog ve iş birliği süreçlerine destek vermeye devam edeceklerini bildiren Babacan, 6 muhalefet partisi genel başkanının pazar günü bir araya geldiğini, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği yaptıkları alanları genişletme kararı aldıklarını aktardı.

Ali Babacan, "Beraberce benimsediğimiz ilke ve hedefleri ortaya koyduk. Hep beraber Türkiye'yi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceğiz. Ülkemizde, özgürlükçü bir kamu düzenini tesis edeceğiz, her türlü ayrımcılığa son vereceğiz. Taahhüdümüz nettir. Bu ülkede düşünce, ifade ve basın özgürlüğü tam olarak gerçekleşecektir. Din ve vicdan özgürlüğü garanti altına alınacaktır. Hukuk ve ahlak dışı yollardan çıkar elde edenleri ise bağımsız ve tarafsız yargının karşısına çıkaracağız. Sosyal devlet ilkesine sahip çıkacağız, gelir adaletini sağlayacağız." diye konuştu.

Hükümetin iç politikadaki hedefleri uğruna terörle mücadeleyi zayıflatacak hiçbir şey yapmaması gerektiğini söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi haklıyken haksız yere düşürmemeliler. Ülkemizin teröre karşı verdiği haklı mücadele dünyanın gözünde asla sorgulanmamalıdır. Kimse Türkiye'nin attığı adımların meşruiyetinden de şüphe duymamalıdır. 'Türkiye bunu yapıyorsa haklıdır, doğrudur, sağlam gerekçeleri vardır' dedirtmek zorundasınız. Dünyanın karşısında bir gün öyle bir gün böyle konuşup ülkemiz şu anda alay konusu yapılmakta. Tutarlı olacaksınız."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, dış politika konusunda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, "İnşallah göreceksiniz, ülkemizin sözünün gücünü ve itibarını zirveye taşıyan kadrolar da yine bizler olacağız, biz başaracağız. Bu iş bize düşecek. Hiç merak etmeyin, Türkiye'nin itibarını yükselteceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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