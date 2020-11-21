DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Taşköprü'de parti binasının açılışını yaptı - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kastamonu'nun Taşköprü ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen parti binasının açılışında yaptığı konuşmada, hızlı şekilde teşkilatlandığını belirterek, "Bugüne kadar 81 ilimizin 77'sinde, 922 ilçemizde de yaklaşık 430 kurucu üyelerimizi oluşturduk. DEVA Partisi damla damla büyüyor, büyük bir sel oluyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın ilgisi çok iyi ve Türkiye partisi olma yolundayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin döt bir yanında yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Babacan, "Ülkemizin sorunlarını çözmek ve vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti, doğru dürüst yönetimi Türkiye'ye kazandırabilmek için canla başla çalışıyoruz. Taşköprü DEVA Partisi ilçe binamızın da hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Ali Babacan, daha sonra DEVA Partisi İlçe Başkanı Necmettin Baştaş ve parti yöneticileri ile açılış kurdelesini kesti.