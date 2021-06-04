DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Türkiye'nin tek umudu oldukları bilinciyle çalıştıklarını söyledi - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ülkenin tek umudu olduğu bilinciyle çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Partisinin Yozgat'ın Yerköy İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde partililerle bir araya gelen Babacan, burada yaptığı açıklamada, Yerköy için bir demokrasi ve atılım merkezinin, bir çözüm adresinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Babacan, Yozgat'ın Anadolu'nun en önemli ve siyasetin kalbinin attığı kent olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Babacan, "Her alanda sorunlar gittikçe büyüyor. Hiçbir soruna maalesef köklü bir çözüm üretebilmiş değil. Vatandaşlarımıza soruyoruz, 'En önemli problem nedir?' diyoruz. 'İşsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk' diyorlar. Gençlerde yüzde 27 işsizlik var. Türkiye'de 'Ev gençleri' oluştu. Okulu bitirmiş, iş bulamayan ya da iş arayıp artık aramaktan vazgeçen ev gençleri oluştu." diye konuştu.

Babacan, DEVA Partisi olarak her konuda eylem planları hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarımla başlıyoruz, ardından sosyal politikalar var, parlamenter sistem var, sanayi, esnaf, sağlık, eğitim var, yüzlerce maddelik eylem planı var. 'İlk 90 günde şunları yapacağız, ilk bir yılda da şunları yapacağız' diye bölüm bölüm başlıklar altında vatandaşlarımızla paylaşacağız. Biz sadece, 'Bize güvenin, destek verin, biz çözeriz.' demiyoruz. Tabii ki bize güvenin, bize destek verin ama biz nasıl çözeceğimizi de detaylı şekilde anlatıyoruz. Bu bizim vatandaşlarımıza borcumuz, vatandaşımızın bunu bilmek hakkı. Sadece bir algıyla, lafla olmaz. Sadece lafla peynir gemisi yürümez, önce iş üretmek gerekiyor iş. İşte biz onu yapıyoruz. Zaten DEVA Partisi'ni diğer bütün partilerden ayıran en önemli konu da bu. Biz her an halkımızın içinde, halkımızla beraber sorunların çözümü olacağız. DEVA Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğu bilinciyle çalışıyor, çalışmaya da devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından DEVA Partisi Yerköy İlçe Başkanlığı binası hizmete açıldı.

Babacan, açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.